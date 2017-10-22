Galatasaray Fenerbahçe maç özeti izle - Galatasaray Fenerbahçe derbi özeti

Süper Lig'in 9. haftasında nefesleri kesen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Vincent Janssen'in attığı gol, Hollandalı futbolcunun pozisyon öncesinde Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
12. dakikada Galatasaray ceza alanı içerisinde havadan gelen top Serdar Aziz'in eline çarpınca Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.
19. dakikada Galatasaray'da Serdar Aziz sakatlanarak yerini Latovlevici'ye bıraktı. 20. dakikada Bafetimbi Gomis'in yüzde yüzlük gol pozisyonunda kaleci Carlos Kameni topa sahip oldu.
43. dakikada bu sefer Vincent Janssen gole çok yaklaştı. Muslera ile sol çaprazda karşı karşıya kalan Hollandalı futbolcu topu dışarı gönderdi.
Öte yandan Tudor - Aykut Kocaman arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci 45. dakikada oyun iyice sertleşti.
59. dakikada Galatasaray'ın Feghouli ile geliştirdiği atakta top yerde kalan Hasan Ali Kaldırım'ın eline çarpınca bu sefer sarı-kırmızılılar penaltı itirazında bulundu. Ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.
Galatasaray'ın penaltı beklentisi nedeniyle tribünlerden atılan yabancı maddelerin yardımcı hakem Tarık Ongun'a isabet etmesi nedeniyle bir süre durdu.
73. dakikada Kameni'den sıyrılan Belhanda yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem Cüneyt Çakır kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olduğunu düşündü ve Belhanda'ya önce ikinci sarı kart sonra kırmızı kart gösterdi.
Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Galatasaray 23 puana Fenerbahçe ise 15 puana yükseldi.
Galatasaray bu sezon ligde ilk kez bir maçı gol atamadan, Fenerbahçe ise 14 maç sonra ilk kez gol yemeden tamamladı.
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Galatasaray - Fenerbahçe
Galatasaray - Fenerbahçe
GALATASARAY: 0 - FENERBAHÇE: 0
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Denayer, Serdar Aziz (Dk. 19 Latovlevici), Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Tolga Ciğerci, Feghouli (Dk. 89 Ahmet Çalık), Gomis (Dk. 80 Eren Derdiyok)
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, Ozan Tufan (Dk. 90+1 Chahechouhe), De Souza, Giuliano, Valbuena (Dk. 72 Alper Potuk), Janssen (Dk. 72 Soldado)
KIRMIZI KART: Dk. 73 Belhanda (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 10 Mariano, Dk. 24 Denayer, Dk. 53 Fernando (Galatasaray), Dk. 44 Neto, Dk. 77 Alper Potuk (Fenerbahçe)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikada Belhanda'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası topu önünde bulan Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı Feghouli'ye bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.
20. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta topu kontrol ederek ceza sahasına giren Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kameni'de kaldı.
30. dakikada Maicon'un sağdan ortasında, ceza sahasında Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
40. dakikada Giuliano ile girdiği verkaç sonrası ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Janssen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
43. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Janssen'in yaptığı vuruşta, kaleye paralel giden top uzak taraftan oyun alanını terk etti.
- Galatasaray'ın derbi galibiyeti hasreti sürüyor Geride kalan 2 sezonda hiç derbi müsabakası kazanamayan Galatasaray, bu sezonun ilk derbisinde de istediği sonucu alamadı. Üst üste 9. derbisinde galibiyete ulaşamayarak kötü bir seri elde eden sarı-kırmızılı takım, 5 yenilgi ve 4 beraberlik elde edebildi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
49. dakikada Feghouli'nin soldan ortasında arka direkte Gomis'in indirdiği topa penaltı noktası gerisinde Tolga Ciğerci'nin yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Kameni'nin son anda müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak yandan kornere gitti.
68. dakikada Feghouli'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Maicon'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
73. dakikada ara pasıyla Fenerbahçe ceza sahasına giren Belhanda, kaleci Kameni ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı bekleyen Belhanda'yı kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
- Galatasaray'a karşı seri 6 maça çıktı Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 maçta da yenilmedi. Sarı-lacivertliler, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Daha sonraki 6 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı üçer galibiyet ve beraberlik elde etti.
FENERBAHÇE SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi karşılaşması şöyle:
|Tarih
|Maç
|Skor
|25 Ekim 2015
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|29 Şubat 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-0
|13 Nisan 2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|20 Kasım 2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|3 Aralık 2016
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|0-0
|23 Nisan 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|7 Mayıs 2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|23 Eylül 2017
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|22 Ekim 2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
Valbuena değişikliği beğenmedi
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, oyundan alınmasına memnun olmadı.
Teknik direktör Aykut Kocaman, 72. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk'u dahil etti. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.
- Janssen'in ilk yarıdaki pozisyonu
Fenerbahçe'nin Vincent Janssen'le maçın ilk yarısında filelere gönderdiği top, hakem Cüneyt Çakır tarafından faul gerekçesiyle gol olarak değerlendirilmedi.
Maçın ilk dakikalarında Janssen, topu Serdar Aziz'den kaparak filelere yolladı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda, Hollandalı futbolcunun Serdar'a faul yaptığını gerekçe göstererek Galatasaray lehine faul kararı verdi.
- 20 maç sonra gol yemedi
Fenerbahçe, Galatasaray'a gol atma şansı tanımadı ve 20 maç sonra kalesini gole kapattı.
Sarı-lacivertliler, bu derbiye kadar oynadığı son 20 resmi karşılaşmada da gol yemişti. Galatasaray'a kalesini kapatan sarı-lacivertliler, bu kötü istatistiğe de son vermiş oldu.
Fenerbahçe'nin bu maçtan önce gol yemediği son karşılaşma yine bir Galatasaray derbisi olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 23 Nisan'da deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.
MAÇTAN NOTLAR
TUDOR'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Iasmin Latovlevici ve Garry Rodrigues'i yedek soyundururken, derbi mücadelesinde bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci'yi oynattı. Sarı-kırmızılı takımda tedavileri yoğun şekilde sürdürülen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisine yetiştirilirken, Garry Rodrigues ise yedekler arasında yer aldı.
TOLGA CİĞERCİ 2 MAÇ SONRA
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçında oynayamayan Tolga Ciğerci, planlandığı gibi Fenerbahçe derbisine yetiştirildi. Ligin ilk 6 maçının başlangıç kadrosunda yer alan, sonrasında ise eklem kapsülündeki ödem nedeniyle 2 maç dinlendirilen Tolga, bu önemli karşılaşmada takımdaki yerini aldı.
Geçen haftaki Atiker Konyaspor karşısındaki ilk 11'i tamamen yabancılardan oluşan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yapılan derbi karşılaşmasındaki başlangıç kadrosunda yerli isimlerden Tolga Ciğerci ile Serdar Aziz şans buldu.
SİSTEM DEĞİŞTİ
Teknik direktör Igor Tudor, geride kalan maçların aksine Fenerbahçe derbisine 3'lü savunmayla başladı. Hırvat teknik adam, derbi maçta savunmayı Maicon, Denayer, Serdar Aziz üçlüsünden oluştururken, orta saha 5'lisinde Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda ve Tolga'ya yer verdi. Tudor, orta sahanın önünde Feghouli'yi oynatırken, forvette ise Gomis'i görevlendirdi.
DURSUN ÖZBEK TOTEMİNİ SÜRDÜRDÜ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, totemini derbi maçta da sürdürerek müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelmedi. Son olarak sarı-kırmızılı takımın Östersunds'la 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği maç için stada gelen ve sonrasında totem yaparak karşılaşmaları televizyondan takip etmeyi tercih eden başkan Özbek, derbi müsabakasında da bu geleneğini sürdürdü.
Özbek'in stada gelmediği dönemde 4 lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, hepsini kazanmayı başardı.
BASININ İLGİSİ YÜKSEK
Süper Lig'in en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmaya 168 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde Fransa, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin, Hollanda ve Belçika'dan 13 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı. Öte yandan, karşılaşmanın 30'un üzerinde ülkede canlı yayınlandığı bildirildi. Maç öncesi Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
AYKUT KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde takımında tek değişiklik yaptı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbide Kocaman, geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inden sadece santrforda değişikliğe gitti. Kocaman, Roberto Soldado'nun yerine Vincent Janssen'e şans tanıdı.
JANSSEN İLK 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Janssen, bir maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Geçen hafta formasını Soldado'ya kaptıran Janssen, derbi maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
Aykut Kocaman, stoperdeki tercihini Roman Neustaedter-Luis Neto ikilisinden yana kullandı. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası sona eren Martin Skrtel'i yedek oturttu ve geçen hafta Neto-Neustaedter'den oluşan stoper ikilisini bozmadı.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş, cezası sebebiyle de Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını kaçıran Skrtel, ilk defa yedek kulübesinde oturdu. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası biten İsmail Köybaşı ile Alper Potuk'un yanı sıra Volkan Demirel, Erten Ersu, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Soldado yedek kulübesinde oturan diğer isimler oldu.
DİRAR ÖN LİBERODA
Aykut Kocaman, sağ kanat oyuncusu Nabil Dirar'ı ön liberoda oynattı. Takımını sahaya 4-3-3 dizilişiyle süren Kocaman, orta saha üçlüsünü Josef de Souza, Ozan Tufan ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Hücum üçlüsünde ise sağda Giuliano, solda Valbuena, ileri uçta ise Janssen görev aldı. Kocaman, savunma dörtlüsünü ise bozmadı. Fenerbahçe sahaya Isla, Neto, Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüyle çıktı.
FENERBAHÇE TARAFTARI ALPASLAN DİKMEN'İ ANDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın kurucularından Alpaslan Dikmen'i unutmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaklaşık 10 yıl önce vefat eden Dikmen için "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" yazılı pankart açtı. Öte yandan Türk Telekom Stadı'ndaki deplasman tribününü dolduran yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı, takımına destek oldu.
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Misafir 2 saat önceCüneyt Çakır derhal hakemliği bırakması lazım yada gitsin aziz yıldırıma veya Yıldırım Demirören e şöför lük yapsın00
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Misafir 2 saat önceDaha aziz yıldırımın demirören nekadar ortak noktaları var ıkisinin 2side sevilmiyor istenmiyor bence cüneyt çakırdın yerinle cüneyt arkın yönetseydi ...00
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Misafir 2 saat önceyayın geliri korkusundan maçı berabere bitirdiler. hakem katliamı vardı00