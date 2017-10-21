Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? GS FB derbisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için geri sayım. Sezona mükemmel bir giriş yapan son 8 haftada hiç mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray, Aykut Kocaman yönetimindeki ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 9. haftasında konuk edecek. Galatasaray-Fenerbahçe maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? GS-FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları..

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? GS-FB DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'nda galibiyet serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, ezeli rakibini mağlup etmenin yollarını arayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 22 Ekim Pazar günü saat 19:30'da başlayacak. TT Stadyumu, heyecan dozu yüksek geçecek dev derbiye sahne olacak.

Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlancak.

Dev derbide FIFA Kokartlı Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

DEV DERİBE 386. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 386. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 108 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 385 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 116 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

LİGDE 121. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 120 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

FENERBAHÇE SON DÖNEMDE DE ÜSTÜN

İki takım arasında son dönemde yapılan karşılaşmalarda da Fenerbahçe üstün durumda.

Rekabetteki son 10 karşılaşmanın 4'ü sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu süre içinde 3 müsabakayı kazandı, 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 10.11.2013 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2 - 0 06.04.2014 Türk Telekom Süper Lig 0 - 1 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs Süper Kupa 0 - 0 (Pen.3-2) 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 1 - 2 08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Ülker Süper Lig 1 - 1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0 - 1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2 - 0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1 - 0

GALATASARAY, DERBİYİ KAYIPSIZ GEÇİRME HEDEFİNDE

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en çok gol atan ve en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ayrıca ligde 12 maçtır mağlup olmazken, evindeki son 6 karşılaşmada da puan kaybetmedi.

Süper Lig'e bu sezona iyi başlayan Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu iyi gidişatı derbide de sürdürmek istiyor. Taraftarı önünde oynayacağı derbiden galip gelmek isteyen sarı-kırmızılı takım, rakibini mağlup ederek aralarındaki puan farkını 11'e çıkarmak hedefinde.

LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır bileği bükülmüyor. Geçtiğimiz sezonun son 4 haftası ve bu sezon oynanan 8 karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 11 kez rakiplerini mağlup ederken, 1 müsabakada da berabere kaldı. Bu seri aynı zamanda Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray'daki en uzun yenilmezlik serisi.

SERDAR AZİZ CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda derbi maç öncesi tecrübeli sevunma oyuncusu Serdar Aziz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kartı bulunan Serdar Aziz, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmesi durumunda, 10. haftadaki Trabzonspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

TOLGA VE RODRİGUES'İN DURUMU

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues'in durumu Fenerbahçe müsabakası öncesi belirsizliğini koruyor.

Sakatlığı nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Tolga Ciğerci ile ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Rodrigues için sağlık heyeti yoğun bir tedavi programı uyguladı.

Her iki oyuncunun durumuyla ilgili sağlık raporunun teknik heyete iletildiği, son çalışmanın ardından bu isimlerle ilgili kararın verileceği bildirildi.

EVİNDEKİ SON 6 KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2016-2017 sezonunda oynadığı karşılaşmada Osmanlıspor'u 2-0, Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, 2017-2018 sezonunda da Kayserispor'u 4-1, Sivasspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Karabükspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılıların bu serisi, 2013-2014 sezonundaki dokuz maçlık seriden bu yana ligde elde ettiği en uzun iç saha serisidir.

Galatasaray, gösterdiği iyi performans sonucunda topladığı 22 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, puan olarak lider olmasının yanında ligde geride kalan 8 haftada rakip filelere attığı 20 golle de bu alanda zirvede bulunuyor. Aslan aynı zamanda yediği 6 golle de ligin en az gol yiyen ekibi.

MEHMET EKİCİ VE VAN PERSİE YOK

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesi Mehmet Ekici ve Robin van Persie dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında, sakatlıkları bulunan bu iki isimden faydalanamayacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezaları sona eren Martin Skrtel, Alper Potuk ve İsmail Köybaşı da görev verilmesi durumunda Galatasaray'a karşı forma giyebilecek.

SKRTEL VE JANSSEN İLK 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Vincent Janssen'in derbi maçla ilk 11'deki yerlerine dönemleri bekleniyor.

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Skrtel, Roman Neustaedter'in yerine derbide sahaya çıkacak. Son maçta yedek soyunan Jannsen'in ise hafta için dizindeki problem nedeniyle antrenman kaçıran Roberto Soldado'nun yerine ileri uçta oynayacağı öğrenildi.

SON 8 DERBİYİ KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçta da yenilmedi. Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce, 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olmuştu. Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe, Galatasaray'a son 3 lig maçında ise gol şansı vermedi.

Sarı-lacivertliler, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 2 maçtan ise birer beraberlik ve galibiyetle döndü.

CÜNEYT ÇAKIR 10 AY SONRA FENERBAHÇE MAÇINDA

Karşılaşmayı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 10 ay sonra bir Fenerbahçe maçında görev alacak.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti. Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı.

Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un röveşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu. Cüneyt Çakır bu maçtan sonra Merkez Hakem Kurulu tarafından Fenerbahçe maçlarına atanmamıştı.

Öte yandan Cüneyt Çakır, kariyerinde 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.

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