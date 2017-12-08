Süper Lig’de ilk devrenin bitimine 3 hafta kalırken yaz döneminde takımı adeta baştan sona yenileyen Galatasaray, ara transfer için de hamlelerini yapmaya başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Sezon başında Juventus’un sol beki Kwadwo Asamoah için büyük uğraşlar veren ancak son günde kulübünün izin vermemesi nedeniyle mutlu sona ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar, Ganalı oyuncu için devre arası ya da sezon sonu için söz kesme niyetindeydi.

Ancak bu konuda bir türlü istediği yanıtı alamayan Aslan’ın kurmayları B planını devreye soktu.

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Cimbom, bu bağlamda Atletico Madrid’in tecrübeli sol beki Filipe Luis için girişimlere başladı. Brezilyalı sol bekin menajeri ve kulübü ile bir görüşme gerçekleştiren G.Saray yönetimi, bonservis için İspanyol ekibinden 4.5 milyon Euro yanıtını aldı.

Bu rakamı aşağı çekmek için uğraşan Sarı-Kırmızılılar, uygun bir rakamda anlaşılması halinde bu transferi bitirecek.

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