2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Galatasaray'da top koşturan ve taraftarın sevgilisi olan Johan Elmander, geçen gün ülkesinde yaptığı açıklama ile Galatasaray'da merakla beklenen görevini açıklamıştı. Ocak ayında futbolu bırakan İsveçli, Fatih Terim'le görüştüklerini, antrenörlük yapabilmek için önce eğitim alması gerektiğini belirtti ve şu anda Avrupa'nın kuzeyde bulunan ülkelerinde Galatasaray için scout'luk yapacağını açıklamıştı. Elmander'in görevinden sonra sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ilk isim de belli oldu! İsveçli eski futbolcu, Norveç ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Adegbenro'yu Galatasaray'a tavsiye etti! Özellikle Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte performansını yukarı çeken Garry Rodrigues'e birçok Avrupa kulübünden teklif gelmesi, Galatasaray'ı bu bölgeye transfer için çalışmalara yönlendirdiği kaydedildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Elmander'in 22 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'e verdiği raporda "Garry Rodrigues'in takımdan ayrılırsa yerini rahatlıkla doldurabilir" yazdığı kaydedildi. Raporda ayrıca Adegbenro'nun geleceğe dönük olarak bir yatırım sayılabilecek bir futbolcu olduğu yönünde not da düşüldü.

Elmander'in piyasa değeri 1,5 milyon Euro civarında olan Nijeryalı futbolcunun, Avrupa'da henüz tanınmadığı için fiyatının düşük olduğu bilgisini paylaştığı da bildirildi.

ADEGBENRO KİMDİR?

Sağ ayaklı olmasına rağmen sol kanatta görev yapan ve ters ayaklı olmasının avantajıyla rakip savunmaları zorda bırakan Adegbenro, sürpriz şutlarıyla dikkat çekiyor.

Orta sahanın ortasında ve sağ kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu, henüz milli takım formasını giyemedi. Profesyonel kariyerinde 96 maça çıkan Adegbenro, 23 gol 16 asistlik performans sergiledi.

Futbola ülkesindeki takımlardan Prime'da başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 2014-15 sezonunda Norveç'e transfer oldu ve Viking forması giymeye başladı.

Bu sezon başında 900 bin Euro bonservis bedeliyle Rosenborg'a gelen Adegbenro, 4 yıllık sözleşme imzaladı.