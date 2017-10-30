Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, 11. haftada Gençlerbirliği ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenmanda Trabzonspor'a karşı 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından teknik pas çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, idmana topa sahip çalışmasıyla devam etti. Galatasaray'ın antrenmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.