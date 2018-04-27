Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler Bafetimbi Gomis ile Anderson Talisca'nın üzerinde olacak.
Galatasaray'da Gomis, Beşiktaş'ta ise Talisca, takımlarının en golcü oyuncuları olarak dikkati çekiyor.
Her iki oyuncu, takımlarının şampiyonluk yolunda avantaj elde etmesi için derbide gol arayacak.
LİGİN EN GOLCÜSÜ GOMIS
Ligde bu sezon 68 gol atan Galatasaray adına 27 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında önde bulunuyor.
Takımının en büyük hücum silahı olan Gomis, ligin ilk yarısında 14 gol atarken, sezonun ikinci bölümünde şimdiden 13 gole ulaştı. Son 3 maçta sadece bir kez fileleri havalandıran Fransız oyuncu, derbi maçta da gol arayacak.
Bu sezonki derbi maçlarda henüz gol sevinci yaşayamayan Bafetimbi Gomis, bu şansızlığını da Beşiktaş karşısında kırmaya çalışacak.
GALATASARAY'IN DİĞER GOLCÜLERİ
Galatasaray'da Gomis kadar gol katkısı yapan oyuncu bulunmuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli ve Tolga Ciğerci, ligde altışar gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ'IN HÜCUM SİLAHI TALISCA
Derbi maçta Galatasaray deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta ise Anderson Talisca, bu sezon takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor.
Bu sezon özellikle ikinci yarıda büyük sorumluluk alan Talisca, rakip fileleri şu ana dek 13 kez havalandırdı. Ligin ilk yarısında 3 defa gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, ikinci devrede ise 10 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı ekipte gol yollarında katkı veren bir diğer oyuncu Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, şu ana dek 12 kez gol sevinci yaşadı.
NEGREDO SERİYİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK
Beşiktaş'ın santrfor oyuncusu Alvaro Negredo da son haftalardaki formunu Galatasaray karşısında sürdürmeye çalışacak.
Takımının son 2 haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı karşılaşmada birer gol bulan İspanyol oyuncu, derbi maçta da gol arayacak. Negredo, ligde 7 gol kaydetti.
Derbi maçlardaki etkili oyunuyla dikkati çeken Negredo, ligin ilk yarısındaki Galatasaray maçında fileleri havalandırmayı başarmıştı. Alvaro Negredo, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında da bir gol atmıştı.
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