Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 17. haftasında 32 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yi konuk ediyor. Hafta içinde Galatasaray'da 4. kez göreve getirilen Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekiple ilk maçına bugün çıkıyor...

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GALATASARAY: 3 - GÖZTEPE: 1 (19' Rodrigues, 53' Yasin Öztekin, 70' Maicon | 9' Jahovic)

(İkinci yarı oynanıyor)

STAT: Türk Telekom

SAAT: 19:30

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Latovlevici

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

YEDEKLER: Günay, Emre Can, Muhammed Enes, Ömer, Leo, Doğanay, Scarione, Axel, Tayfur, Ghilas

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna





Galatasaray - Göztepe







































Galatasaray - Göztepe

FATİH TERİM: Sizden şu an için sadece Göztepe maçını kazanmanızı istiyorum. Bu karşılaşma çok önemli. Bizleri desteklemeye gelecek binlerce taraftarı evlerine mutlu gönderelim. Güzel günler bizi bekliyor

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da yeniden görev getirilen teknik direktör Fatih Terim, ilk maçına çıktı. Teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı futbol takımının başına geçen ve bu göreve 4. kez gelen Fatih Terim, Göztepe önünde siftah yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013 tarihindeki Süper Lig karşılaşmasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer aldı. Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetti.

TERİM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaray taraftarları, teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşma öncesi, "İmparator Fatih Terim." tezahüratlarında bulunan sarı-kırmızılı futbolseverler, tecrübeli teknik adamın sahaya çıkışında da alkışlar eşliğinde sevgi gösterilerini sürdürdü.

Tezahüratlar eşliğinde sahaya giren Terim, bir süre tribünleri selamladı. Terim, ultrAslan taraftar grubunun yer aldığı Odeabank tribünü önüne kadar giderek futbolseverleri selamlarken, kendisine atılan bir atkıyı da boynuna taktı.

KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, Göztepe karşısına takımını 2 değişiklikle çıkardı. Sarı-kırmızılı futbol takımının Igor Tudor yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği son lig maçına ilk 11'de başlayan isimlerden Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin, Terim tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Serdar Aziz ve Garry Rodrigues başlangıç kadrosunda yer buldu. Galatasaray takımının Göztepe maçı 11'i, Muslera, Denayer, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluştu.

TOLGA VE LATOVLEVİCİ YEDEKLER ARASINDA

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları düzenelen Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici, yedekler arasında yer aldı. Yaşadıkları sakatlıklar sonrası bir süre takımdan uzak kalan ve sezonun ilk yarısının kalan bölümünde oynamaları beklenmeyen Tolga ve Latovlevici, yoğun tedavi programlarının ardından kadroya girmeyi başardı.

TRİBÜNLER DOLDU

Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşması olan Göztepe maçına büyük ilgi gösterdi. Son dönemde üst üste alınan deplasman yenilgileri sonrası iç sahada takıma destek olmak isteyen sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini önemli ölçüde doldurdu. Igor Todur'un gönderilip, yerine Fatih Terim'in getirilmesiyle moral kazanan taraftarlar, bu maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Öte yandan, Göztepeli futbolseverler de statta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

SABRİ SARIOĞLU'NA VEFA

Galatasaray altyapısından yetişen ve burada 16 sezon A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlarca vefalı bir şekilde karşılandı. Göztepe'de kaptanlık bandını takan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadı'nda alkışlar eşliğinde sahaya çıktı. Eski oyuncularını önce alkışlayan futbolseverler, ardından da tezahüratlar yaparak tribünlere çağırdı. Galatasaray taraftarlarının çağrısına kayıtsız kalmayan Sabri, tribünlere giderek alkışlarla karşılık verip, taraftarları selamladı.

Öte yandan, müsabaka öncesi Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin tarafından Sabri'ye plaket takdim edildi. Bu arada Galatasaray takımı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın anısına sahaya, üzerinde "Kalbimizdesin Yavuz Yılmaz." yazılı pankartla çıktı.

4. FATİH TERİM DÖNEMİNDEKİ İLK MAÇ

Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkıyor.

EVİNDE 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı son 10 karşılaşmada da rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerin 9'unu kazanırken 1'inde berabere kaldı.

TERİM, ÇİFT FORVET DENEDİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre Fatih Terim’in, Göztepe maçı öncesi son taktik antrenmanında, Gomis ve Eren’i yan yana oynatarak, çift forvetli sistemi denediği öğrenildi. Eren’e bugünkü zorlu mücadele öncesinde ‘hazır ol’ mesajı veren tecrübeli teknik adam, ya Eren’i ya da serbest adam olarak oynatmayı planladığı Feghouli’yi ikinci forvet olarak kullanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013'te Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alacak. Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetecek.

TOLGA CİĞERCİ'NİN SAKATLIĞI GEÇTİ

Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda yarınki maçta forma giyebilecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer almıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi. Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE DEPLASMANDA LİGİN EN İYİSİ

Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 16 puan toplayarak, rakip sahada en başarılı ekip konumunda bulunan Göztepe, renktaşı Galatasaray'a konuk olacak. Süper Lig'de bu sezon ikinci kez 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe, Galatasaray'ı da yenmeyi hedefliyor.

FATİH TERİM, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.

SABRİ'YE VEFA

Sabri Sarıoğlu bugün farklı duygular yaşayacak, ilk kez 18 yılını verdiği G.Saray’a rakip olacak. Tamer Tuna, son haftalarda 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu yedeğe çekmişti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıktığında Sabri’ye vefalarını gösterip tribünlere çağıracak.

GÖZTEPE'DE 2 EKSİK

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.

GALATASARAY İLE GÖZTEPE 14 YIL ARADAN SONRA KARŞILAŞIYOR

Galatasaray ile Göztepe, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya geliyor.

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.

LİGDE 51. RANDEVU

Taraflar, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray, İstanbul'da 3-1, İzmir'de de 1-0'lık sonuçlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı.



Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.