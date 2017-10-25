Galatasaray günü çift idmanla tamamla

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor...



Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren oyuncular, akşam Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda bir araya geldi. İlk olarak ısınma hareketleri yapan oyuncular, idmanın devam eden bölümündeki topa sahip olma çalışmasının ardından üç gruba ayrıldı.



Üç gruptan ikisi belli bir bölümde baskı ve topa sahip olma çalışması üzerinde dururken diğer grup bu sürede interval koşu yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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