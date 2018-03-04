Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Fenerbahçe: 2

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin Koç, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Boğaçhan Zambak, Ufuk Minici, Ertuğrul Metin)

Fenerbahçe: Gladyr, Selçuk Keskin, Sket, Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oğulcan Yatgın, Ferhat Akdeniz, İzzet Ünver)

Setler: 21-25, 26-28, 25-23, 25-23, 15-11

Süre: 139 dakika (27, 34, 29, 30, 19)

Müsabakada ilk 2 seti kaybeden sarı-kırmızılı ekip, önemli bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip gelmeyi başardı ve çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

Birinci sette Fenerbahçe, taktik servis atarak ve köşelerden yaptığı ataklarla teknik molayı 12-10 önde geçti. Sarı-lacivertliler, Metin Toy ve Sket'in smaç sayılarıyla seti 25-21 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette teknik molayı 12-8 Galatasaray HDI Sigorta önde geçmesine rağmen, Fenerbahçe skoru 19-19'da eşitledi ve çok çekişmeli geçen seti, sarı-lacivertliler 28-26 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

Üçüncü sete iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-10 önde geçti. Sarı-kırmızılılar, Yasin Aydın ve Akhrem'in sayılarıyla seti 25-23 kazanarak farkı 1'e indirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü sette de teknik molaya 12-9 üstün gelen Galatasaray HDI Sigorta, Yasin Aydın, Emin Gök ve Akhrem'in atak sayılarıyla seti 25-23 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray HDI Sigorta, müsabakayı kazanan ekibin belirleneceği tie-break setinde rakibine 15-11 üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.