Galatasaray E-spor ile alakalı bugün açıklanan bir belge Olağan Mali Genel Kurul'da ortalığı karıştırdı.

Dursun Özbek yönetiminde yeğeni Serhat Özbek önderliğinde kurulan E-Spor’un eski başkanın otellerinde yaptığı konaklamanın kulübe fatura edilmesi tepki çekti.

Bir üyenin yaptığı sunumda, "E-Spor yöneticisi Serhat Özbek'in 150 euro fiyatla aralıksız 48 gece konakladığı, tüm ekibin 38 bin 102 TL ekstra harcamaları ile birlikte toplam 109 bin 204 TL'lik tutarın Galatasaray'aa fatura edildiği saptanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Belgeye göre Serhat Özbek, Galatasaray E-Spor takımı oyuncularının yemek ve konaklama ihtiyaçlarını, dönemin başkanı, amcası Dursun Özbek'in otellerinden birinde giderdi. Buradan Galatasaray'a 109 bin 209 TL fatura kesildi.

ÖZBEK, GENEL KURUL ÖNCESİ BAĞIŞ MAKBUZU GÖNDERDİ

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılan Mali Genel Kurul öncesi kulübe 4 milyon 34 bin TL'lik fatura ve bağış makbuzu gönderdiği ortaya çıktı.

Fatura ile birlikte miktarın bağış olarak kulüpte kalacağını belgeleyen bağış makbuzu da gönderilen evraklar arasında yer aldı.

Fatura ve bağış makbuzunun tarihinin 30 Mart 2018 olduğu görüldü. Dursun Özbek konu hakkında, "Faiz faturası gönderiyoruz ama arkasından da bağış makbuzu gönderiyoruz. Bunu evirdiler çevirdiler, Galatasaray'dan para kazanıyora getirdiler. Biz bunu yasa gereği yapmak zorundayız. Biz Galatasaray'a yaptığımız kasa kolaylığını kazanç sağlamak için yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERTURK | ERHAN KAAN ADIGÜZEL