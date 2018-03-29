Galatasaray idmanında gerginlik!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı ve düz koşu ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Antrenman sonrasında Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Denayer ile Hakan Balta, bireysel şut çalışması yaptı. Öte yandan antrenmanda Fatih Terim'in futbolcularla konuşmalar yapması gözlemlendi.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç oynadı.

Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Serdar Aziz takımdan ayrı koşarken, Eren Derdiyok ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanında kısa bir gerginlik yaşandı. Sarı kırmızılıların yedek kalecisi Carrasso, çift kale maçta yediği bir golden sonra Tolga Ciğerci'ye tepki gösterdi.

Tolga'ya hatası nedeniyle kızıp, "Golü senin yüzünden yedim" diyen Fransız file bekçisini arkadaşları sakinleştirdi.

Carrasso ile Tolga idman sonunda ise birbirlerine sarılarak barıştı. Bu arada teknik direktör Fatih Terim yanına kadar giderek Carrasso'ya moral verdi.