Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 21 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 21 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 6 kez de berabere kaldı.

KADIKÖY'DE 14 GOL ATIP 43 GOL YEDİ

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 21 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı. Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 21 maçın 11'inde skor üretemezken, 2 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

GALATASARAY'IN KADIKÖY KARNESİ

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 21 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

TARİH ORGANİZASYON SONUÇ (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 20.11.2016 Süper Lig 2 - 0