İgor Tudor’u gönderip Fatih Terim’i takımın başına getiren Sarı-Kırmızılı takımda, ikinci yarı hazırlıkları başladı. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre göreve geldiği gün “Yapacak çok işimiz var” diyen teknik direktör Fatih Terim, bu süreçte kendi oyun felsefesini takıma aşılamayı hedeflerken, futbolcuların istekli görüntüleri de teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Tudor döneminde özellikle son haftalarda inanılmaz bir düşüş yaşayan Sarı-Kırmızılılar’da Fatih Terim’in varlığı takımdaki havayı da bir anda değiştirdi.

TAKIM RUHU OLUŞUYOR

Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da sabah ve akşam olmak üzere günü çift antrenmanla tamamlayan futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekiyor... Artık tüm futbolcular birbirleriyle daha fazla vakit geçirirken, yardımcı antrenörler de takım ruhunun daha fazla oluşması gayret gösteriyor. Oynayan oynamayan herkesle yakından ilgilenen Terim, her anlamıyla varlığını hisettirirken, büyük bir disiplin içinde çalışan futbolcular, İmparator’a kendilerini göstermek için ekstra bir çaba sarf ediyor.