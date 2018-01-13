Cadde’nin haberine göre, 2008 yılında geldiği Türkiye'de sırasıyla Galatasaray, Karabükspor ve Eskişehirspor'u çalıştıran Michael Skibbe, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.



Esmer bir güzelle sohbet ederken patlayan flaşlarla şoke olan teknik direktör, "Durun, görüntülemeyin” diye bağırdı.



Skibbe