Devre arasında 16 milyon Euro karşılığında Stoke City’e satılan Ndiaye, Ada’ya alışamadı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Stoke City’nin küme düşme potasında oluşu, takım içinde de arkadaşlarıyla gerilimler yaşaması nedeniyle Ndiaye’nin ayrılık planları yaptığı ileri sürüldü. Senegal’de yayım yapan Wiw Sport adlı internet sitesi, 2022’ye kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki futbolcunun yeniden G.Saray’a dönmeyi istediğini yazdı.

ALBAYRAK: ''NAGATOMO İÇİN GEREKEN YAPILACAK''

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Japonya’dan gelen gazetecileri ‘Geleneksel Karadeniz Yemekleri’ gününde ağırladı. Albayrak, “Nagatomo devam edecek mi?” sorusu üzerine “Çok iyi bir profesyonel. Hep ekstra çalışmalar yapıyor. Seneye de G.Saray forması giymesi için gerekenler yapılacak” yanıtını verdi.