Galatasaray'ın Florya arazisinin kazananı belli oldu

Hürriyet Gazetesi'nden Gülistan Alagöz'ün haberine göre, ihalenin ilk oturumunda arsaya 9 firma talip olmuştu.
Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul-Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı-Fuzul Gayrimenkul-Akkuş Gayrimenkul-Hasanoğlu İnşaat İş Ortaklığı, Aşcığlu İnşaat-Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat-Ruha Elektrik İş ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı ihaleye teklif sunmuştu.
Emlak Konut ile Galatasaray arasında kulübün iki arsası için anlaşma yapılmıştı. Buna göre Emlak Konut gelir paylaşım ihaleleri yapacak, arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak.
Emlak Konut, Florya’daki Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapma yolunu seçti. Bu sebeple; elde edilecek “Şirket Payı Geliri”nin yaklaşık yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacak.
Söz konusu araziler Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı’nın ortasında kalıyor. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5’i kadar ticari alan izni de verilecek.
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