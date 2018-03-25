Galatasaray'a Asamoah'tan kötü haber! Yaz transfer döneminde ciddi şekilde ilgilenilen ancak Juventus'u transferine son anda izin vermekten vazgeçtiği Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Serie A devlerinden Inter'le anlaştığı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah'ın Juventus'ta kalmayı redderek Inter'le anlaştığını yazdı.

Haberde yıldız futbolcunun Milano kulübüyle yıllık 3,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

FATİH TERİM "ZOR" DEMİŞTİ

Galatasaray'ın devre arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kampta Fatih Terim transferle ilgili açıklamalar yapmış ve Asamoah konusuna açıklık getirmişti. Terim, ""Asamoah ile ilgili bilgi vereyim. Benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki, bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun ve fark yaratacak bir oyuncu olsun. Bu kolay değil. Devre arası çok fazla transfer doğru durmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

INTER'DEN NAGATOMO GELDİ

Asamoah'ta mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar Inter'in Japon savunmacısı Yuto Nagatomo'yu kiralamıştı.