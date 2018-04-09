Mısırlı Salah'ın Liverpool formasıyla tüm Avrupa'yı ayağa kaldırdığı sezonda, vatandaşı Warda'yı çok isteyen Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Valencia... Takvim'in haberine göre; PAOK, bu sezon Atromitos'a kiraladığı ve 11 gol-5 asistle harikalar yaratan Warda'nın bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirledi. PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer eden sarı-kırmızılılar, Rodrigues'in alternatifi olarak görülen Warda'yı sezon sonuna kadar takip edecek.

24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın dışında İspanyol ekibi Valencia yakından ilgileniyor.