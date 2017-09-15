Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dar alanda pas çalışmasının ardından hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı.

Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Martin Linnes'in ise düz koşulara başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque'nin 29. yaş günü nedeniyle antrenman öncesi pasta kesilerek kutlama yapıldığı açıklandı.

Galatasaray takımı, bugün gerçekleştireceği idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak, tesislerde kampa girecek.

galatasaray

kasımpaşa

Süper Lig