Devre arasında Inter’den Nagatomo’nun transfer edilmesiyle birlikte Galatasaray, Japonlar’ın ilgi odağı oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre yoğun talep nedeniyle Cimbom’un maçları Japonya’da yayınlanmaya başladı. Ligde oynanan 5-0’lık Bursaspor ve 7-0’lık Karabük maçlarının iyi reytingler aldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, sponsorluk ve yazın Uzak Doğu’da turnuva gibi çeşitli organizasyonlarla bu ilgiyi maddi kaynağa çevirmek istiyor.

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