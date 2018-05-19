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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla 2 sezon aradan sonra yeniden adını zirveye yazdırmış oldu. Son olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2014-2015 sezonunda şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın ligi ilk sırada tamamladığı son 2 sezonda beklentilerin altında kalmıştı.