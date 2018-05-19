Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü...

Ve Galatasaray 21. kez mutlu sona ulaştı! Peki tarihi şampiyonluk nasıl geldi? Tudor ile başlayan yolculuğun sonunda 'Nerede kalmıştık' diyen Fatih Terim, 17. kupasını kazandı. Konyaspor maçının devre arasında neler yaşandı, Terim neler söyledi? Aslında Galatasaray için lig Alanya maçının 82. dakikasında bitmişti...
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2016 ve 2017 sezonlarını hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray, neredeyse takımın tamamını değiştirmek için düğmeye başmış, oldukça hareketli bir transfer dönemine giriyordu.
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Sneijder, Bruma, Podolski, Cavanda, Semih, Sabri... Köklü değişikliğin sinyali ayrılıklarla başlıyordu. Tudor yönetimindeki Cimbom'un ilk hamlesi ise Bafetimbi Gomis ile Maicon oldu.
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ÖSTERSUNDS FACİASI
Avrupa Ligi nedeniyle sezonu erken açan sarı-kırmızılılar önce 'Östersunds faciası'nı yaşadı! İlk maçta İsveç'te 2-0 mağlup olan Galatasaray'a rövanş maçında Belhanda da yetmedi.
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Temmuzda elenen ilk Türk takımı olan Galatasaray'da stada gelen 35 bin taraftar Tudor ve Özbek'i istifaya çağırdı! Bir taraftar ise sezonun ilk resmi maçında kombine kartını yaktı.
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AKMAN VE TUDOR 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!
90+3'te Ayhan Akman'ın yedek kulübesinde gülmesi tepkileri daha da arttırdı. 'Yok artık' derdirten de Tudor'un sözleri oldu: "Oyuncularım iki maçta da her şeyi yaptı. Ama taraftar sonuca bakıyor."
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Avrupa'ya erken veda eden sarı-kırmızılılar, yaralarını yeni transferlerle sarmaya başladı. Gomis ve Belhanda'nın yeni arkadaşları Mariano, Badou Ndiaye, Fernando, Denayer ve sakat gelen Feghouli oldu...
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KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM!
Son model Aslan, 15 Ağustos'ta TT Stadı'nda Kayseri'yi parçaladı, adeta 'Kükremiş sel gibiyim' dedi! Gomis ilk kez taraftara sarıldı, akıllarda Belhanda'nın taklaları vardı.
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2. haftada Osmanlıspor'u Ankara'da üçleyen Cimbom, rakiplerine gözdağı yolluyordu. Futboldaki müthiş değişim, şampiyonluk inancını körüklüyor, 'istifa' sloganları artık sona eriyordu. Aslan'ın son kurbanı ise 3. haftada 3 golle geçtiği Sivas'tı!
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4. haftada Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşıyor, manşetler ise Tudor'un Ndiaye-Selçuk değişikliğini sorguluyordu.
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ZAFERİN MİMARI TUDOR OLDU!
Cimbom bir sonraki hafta Kasımpaşa'yı Gomis'in golleriyle devirdi. Daha sonra deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Bursapor'u 2-1 yenen Aslanlar, 6. maçında 5. galibiyetini alarak zirveyi parselledi.
Hatalı değişikliklerle eleştirilen Hırvat hoca, bu kez tam isabet sağlamıştı. 1-0 geride olduğu maçta 'B planı'nı devreye sokarak 3'lü savunmaya dönmüş, zaferin mimarı olmuştu.
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YENİ İKON MAİCON!
Karabük'ü evinde 3-2 yenen Galatasaray'da; Gomis, Tolga ve Feghouli'den sonra bir kahraman daha sahne alıyordu. Bu isim mücadelede 2 gol atan, hatta 90+1'de 3 puanı getiren yeni ikon Maicon'dan başkası değildi...
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GOMİS, 119 KM HIZLA VURDU
Lider Galatasaray, 8. haftada deplasmanda Konya'yı yine Gomis'le yere serdi! Fransız yıldız, 11 metreden 119 kilometre hızla kaleci Serkan'ı avlıyor, daha sonra topu çalıp 66 metre koşup penaltı kazandırıyordu.
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TUDOR'UN KUMARI!
Makine gibi işleyen Galatasaray'ın sıradaki rakibi Fenerbahçe'ydi... Kumar oynamayı seven Igor Tudor, tıkır tıkır işleyen sistemini bozup derbiye 3'lü savunmayla çıktı. 19'da vazgeçse de müdahalelerde geç kaldı ve derbiden 1 puanla ayrıldı.
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ALABORA OLDU!
10. haftada 'Fırtına'ya tutulan Galatasaray, Trabzon'da alabora oldu. 2-1 yenilerek son 2 haftada 5 puan kaybeden Cimbom namağlup unvanını kaybetti.
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Bir sonraki hafta Aslan evinde patladı... Evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi. Tudor'un 3'lü savunma tercihi tartışılırken, geldiği günden beri eleştirilen Belhanda '10 numara'nın hakkını bu kez veriyordu.
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FATİH TERİM SESLERİ...
18 Kasım 2017... Taşların yerinden oynadığı Başakşehir maçı... Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray kalesinde tam 5 gol gördü! Tudor'un bir yıl önceki "Bu maçları kaybedip şampiyon olacaksak, ben bunu tercih ederim" sözleri akıllara geldi. Taraftarlar Başkan Özbek'e 'Gönder artık' diyerek Tudor'u şikayet etti.
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Yazılı basında Fatih Terim ismi ilk kez bu maçtan sonra dile getiriliyordu. Taraftarlar Florya'da her yere Fatih Terim posteri açmıştı... Beşiktaş maçı Tudor'un son şansı mı olacaktı?
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Bir sonraki haftada Alanya'yı evinde 2-0'la geçen Galatasaray'da Igor Tudor adeta patlamıştı! "Beşiktaş derbisini kaybederse yolcu" iddialarına aynen şöyle cevap verdi: “Büyük maçlar 3, Alanya galibiyeti 1.5 puan! Beşiktaş maçı o kadar önemli ki kazanana direkt kupa verilecek! Şimdi beni kötü hoca gösteriyorsunuz ama Galatasaray lider.”
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BELKİ DE 10-0 OLURDU!
Skor aldatmasın belki de 10 olurdu... Beşiktaş derbisinde Galatasaray adeta dağıldı! Kara Kartal'a 29 yıl sonra (3-0) 3 farklı kaybedilirken, Tudor'un büyük maç sendromu devam etti. Başakşehir hezimetiyle koltuğu sallanan Hırvat hocasının kredisi artık tamamen tükeniyordu.
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TUDOR'DAN KOMİK SAVUNMA
Derbi sonrası ise "Atmosferden etkilendik" diyerek tartışılacak bir savunmaya imza atan Tudor'un yerine Fatih Terim sesleri yükselmeye devam ediyordu. Bir sonraki hafta Akhisarspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 yenen Galatasaray'da zafere rağmen taraftarın 'istifa' protestosu devam ediyordu.
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ALAYCI TUDOR!
İlk devrenin son deplasmanında Malatya'ya 2-1 kaybeden Galatasaray, son 4 deplasmanında 0 çekiyor ve liderliği yine kaybediyordu. Taraftarlar, Atatürk Havalimanı'nda Tudor'u istifaya davet ediyordu. Hırvat çalıştırıcı, baş parmağıyla 'tamam' işareti yaparak tepki veriyordu. Artık yolun sonu gelmişti...
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TUDOR EVİNE, CİMBOM SEÇİME!
18 Aralık 2017: Galatasaray'da deprem... Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, 13 Ocak'ta seçime gitme kararı aldı. Başkan Dursun Özbek'in bu stratejik hamleyle muhalefeti gafil avlayıp koltuğu sağlama almayı hedeflediği gazete sayfalarını süslüyordu.
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İstanbul'dan ayrılan Igor Tudor ise bu sözleriyle veda ediyordu: “Cadı avı bitti! Cadı yandı. İçim rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. 16 haftanın 14’ünü zirvede geçirdik.”
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NEREDE KALMIŞTIK?
21 Aralık Perşembe gecesi tam 23.00'te Fatih Terim'in "Nerede kalmıştık" tweeti taraftarı çılgına çevirdi. Saray'da 4. Terim imparatorluğu başlıyordu... Terim'in ilk sözleri ise "Ben Galatasaray'la para konuşmam" oldu.
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Terim ile yeni bir serüvene yelken açan Galatasaray ilk devrenin son maçında Göztepe'yi konuk etti. Terim’in imzasıyla birlikte Süper Lig’deki hava bir anda değişiyor, önce Beşiktaş sonra da Fenerbahçe, puan kaybediyordu. 50 bin taraftarın önünde kükreyen Aslan, İzmir’in parlayan yıldızı Göztepe’yi 3-1 mağlup edip, devreyi 35 puanla 2. sırada bitirdi.
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1554 gün sonra gün sonra Galatasaray'ın başında sahaya çıkan Terim, 1-0 geriden geldikleri ikinci 45 dakika için "Olması gereken Galatasaray'dan bazı pasajlar verdiler" ifadelerini kullanıyordu.
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ÖZBEK GİTTİ, CENGİZ GELDİ
21 Ocak 2018'de Mustafa Cengiz sürprizi yaşandı! Kulislerde fazla şans verilenmeyen Mustafa Cengiz, kongrede Dursun Özbek'i geçip Galatasaray'ın 37. başkanı oluyordu. Aslanlar, ikinci devreye yeni hoca ve yeni başkan ile başlayacaklardı! Bu sefer fikstür de ilk yarıya göre daha zorluydu.
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23 Ocak'ta ikinci yarıyı açan; Maicon, Fernando ve Gomis'ten yoksun Galatasaray'ın eksiği çok ama 'Derdiyok'tu! Terim'in Aslanları, Kayseri'yi Eren Derdiyok'un dublesi ve Rodrigues'le deviriyordu. Bir sonraki hafta ise Cimbom, Osmanlı'yı gole susayan Gomis'le 2-0 yıktı.
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Saray'da tek sıkıntı futbolcuların alacaklarıydı. Düğmeye basan Terim, 4 aydır para bekleyen oyuncularının alacaklarının ödenmesini istedi. Osmanlı maçından öncesi şu ifadeleri kullandı: "Alacaklar ödenmezken, transferi uygun görmüyorum. Tüm takımı kaybetmeyi göze alamam."
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İmparator'la ayağa kalkan Aslan, 5 resmi (3 lig, 2 kupa) maçını da kazandı. 14 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.
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BADOU GİTTİ!
Bu dönemde Saray'da bir de Ndiaye krizi yaşandı! Senegalli yıldızın 7,5 değil, 12 milyon Euro'ya alındığı ortaya çıktı. Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya satan Galatasaray'da kanayan yara sol beke, Japon Yuto Nagatomo monte edildi.
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Stoke City’e satılan Badou, “Kulübün kararı” diyordu... Galatasaray Başkanı Cengiz, menajerini suçlayıp “Ndiaye çok temiz çocuk ama enterasan bir menajeri var. Hocamız ‘bu çocuğu zehirlemişler, göndermem gerek’ dedi. Mecbur kaldık” şeklinde konuşuyordu!
Ve beklenen Cimbom, 21. haftada patladı! Antalya'yı ezip geçen (3-0) Sarı-Kırmızılılar, 6 hafta sonra liderliğe yükseliyordu. Futbolcuların 4 aylık değil 7 aylık alacakları da ödenmişti. Terim galibiyeti böyle yorumluyordu: "Bugün günlerden Galatasaray."
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BOLT MUSUN!
Mücadelede Gomis’e iki kişi arasından asist yapan Garry Rodrigues, 2. gol pasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Kendi yarı alanından topu alıp 61 metreyi 8.40 saniyede geçen hızlı Garry için “Bolt musun kardeşim!” yorumları manşetlerdeydi.
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Bir sonraki hafta ise Cimbom, deplasmanda Paşa'ya 2-1 kaybediyor ve ligde kartlar yeniden dağıtılıyordu. Evinde kükreyen Aslan, deplasmanda susuyordu. Çıktığı son 7 dış sahada 6. mağlubiyetini almıştı. Terim ise, "Galatasaray cesur olacak" diyordu.
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Ertesi gün gazetelerde Gomis'in bayılması vardı! Kimsenin gözünün önünden o sahne gitmiyordu...
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27. haftada Aslan Yürekliler, Bursaspor'u Gomis-Rodrigues ortaklığıyla gole boğdu: 5-0. Evinde üst üste 7. maçını kazanan Terim'in öğrencileri zirveyi yeniden ele geçirdi. Gecenin adamı ise 1 gol atıp 2 asist yapan Rodrigues oluyordu... Gomis, ikinci gol pası sonrası takım arkadaşının kramponlarını parlattı.
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Bursa'yı 5'leyen Aslan, Karabükspor'u 7-0'la geçip tarihi bir zafer elde etti. Feghouli, 3 asistle bir maçta en fazla gol pası veren oyuncu olurken, 2 maçta 7 gol atan Gomis, gol sayısında Alex, Jardel ve Bolic'i geride bırakıyordu...
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SİNAN'IN USTALIK ESERİ
25. haftada Galatasaray, Konyaspor karşısında yaptığı dönüşle şampiyonluğun sinyallerini veriyordu... Evinde 1-0 geriye düşen Cimbom'u Sinan'ın ustalık eseri ayaklandırdı; 45'te oyuna girip 1 gol, 1 asistle maçı çevirdi.
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KONYA MAÇININ DEVRE ARASINDA TERİM'İN SÖZLERİ
Donk-Sinan hamlesiyle maçı çeviren Terim devre arasında oyuncularına aynen şunları söyledi: "Şampiyonluk için geri dönmeliyiz. Buradan ancak liderler, şampiyon takımlar dönerler."
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Sıradaki durak Kadıköy'dü... Ancak belki de Galatasaray'da bir ilk yaşandı.... 35 bin taraftar Aslantepe'deki son antrenmana takımlarını desteklemeye geldiler....
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın dev buluşmasında golcüler susuyor, kaleciler konuşuyordu. Mücadele 0-0 sona ererken, Terim'in aklında sadece şampiyonluk vardı. İmparator, "Bu statta çok güzel unutulmazlarımız var" deyip ekliyordu: "50 yıl kazanmayalım şampiyon olalım."
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YIRTARIM AĞLARI, SAHALARA SIĞMAM TAŞARIM!
Seyrantepe'de bambaşka bir kimliğe bürünen Fatih Terim'in öğrencilerinin şakası yoktu! Trabzonspor'u 2-1 geçen Saray'da Kral Gomis, 'Yırtarım ağları sahalara sığmam taşarım' diyordu... Bununla beraber Cimbom'un Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'e karşı ligdeki 16 maçlık kazanamama serisi de son buldu.
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28. haftada Galatasaray hüznü yaşayordu. Gençlerbirliği'ne uzatmalarda kaybeden Cimbom, zirveyi de Başakşehir'e kaptırıyordu. Terim'in öğrencilerinin deplasmandaki puan kaybı ise tam 25 oluyordu!
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Artık kritik haftalara girilmişti. 29. haftadaki rakip lider Başakşehir'di. 4 İstanbul takımının tutuştuğu şampiyonluk yarışında Aslan, Başakşehir'i yendi ve yeniden zirveye yerleşti. 60'ta soluyla müthiş falso vererek harika bir gol atan Brezilyalı sağ bek Mariano ertesi günün manşetlerindeydi...
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Fatih Terim'le kaderi değişen Aslan, rakibini tam 4 maç sonra dize getirdi. Terim ise maçtan sonra “Allah bize bir şans daha verdi, ‘sonuna kadar götürün’ dedi” ifadelerini kullanıyordu.
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ÇIKIN SAHAYA, LİDER KİM GÖSTERİN!
Zaferin detayları da sonradan ortaya çıktı! Mutlak galibiyet için çıkılan maçta ilk yarıdaki futboldan memnun kalmayan İmparator, devre arasında, “Taraftarımızı geçen hafta çok üzdük, bu gece sevindirelim. Çıkın sahaya, lider kim gösterin!” diyerek haykırınca, oyuncular da zafer yemini ediyordu.
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Bu kritik zaferden sonra Galatasaray şoku kupada yaşadı. Yarı final rövaşında Fatih Terim'in 9 rotasyonu ters tepti. Akhisar, 2-1'in rövanşında tarih yazıp finale gidiyordu.
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MİMAR SİNAN!
Cimbom 30. haftada ise öldü öldü dirildi! 82'de imdada Sinan Gümüş yetişti. Bir Sinan Gümüş klasiği yaşanmıştı Alanya’da... 24’lük yıldız bir kez daha can vermişti Aslan’a... 2-1 kazanılan Konya maçında oyuna sonradan girip mücadelenin kaderini değiştiren Sinan, Alanya'da da sahne aldı. Gümüş’ün golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılılar, zirve koltuğunu kimseye bırakmadı!
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Alanya’da Aslan’ın iki kahramanı vardı, biri Sinan, diğeri Muslera'ydı... Muslera, 71’de Fernandes’in, 90+1’de de Emre Akbaba’nın mutlak gollük vuruşlarını çıkarıp gemiyi karaya yanaştırdı.
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ASLINDA LİG BİTMİŞTİ
Galatasaray için belki de lig 82. dakikada Sinan’ın attığı golden sonra bitiyordu... Galatasaray tarihinde buradan şampiyonluk vermek bugüne kadar görülmemişti...
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Sırada Beşiktaş derbisi vardı. Ligin ilk etabında yenildiği Trabzon ve Başakşehir’i evinde Terim’le deviren Aslan, Beşiktaş’la da hesabı kapatmak için kenetleniyordu. Hedef kazanıp şampiyonluk için geri sayıma geçmekti. Fenerbahçe ile Başakşehir'in de gözü bu maçtaydı...
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ÇIKARIN BAYRAKLARI!
Kartal'ı 2-0 yıkarak 21. şampiyonluk için dev bir adım atan Galatasaray, taraftarına 'Çıkarın bayrakları' diyordu! 12 sezonun gol rekorunu kıran Galatasaray'da maç bitimiyle birlikte stat şölen havasına döndü.
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Başakşehir maçında stada gelirken oyuncuların dinlediği ve camlara vurarak tempo tuttuğu şarkı, derbiden önce de stat hoparlöründen çalındı. Terim’in “Kanı kaynatıyor” dediği şarkının hakkını veren Aslan, bir virajı daha kayıpsız atlatıp şampiyonluğa göz kırpıyordu...
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KALDI 270 DAKİKA!
Terim'in maç sonrası ağzından şu sözler çıkıyordu: “Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Ruhumuzu sahaya koyduk mu? Koyduk. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik. Kaldı 270 dakika.”
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Akhisar'da Garry sayım başlamıştı! Oldukça kritik olan Akhisar virajını 2-1’le geçen Galatasaray, ligin bitmesine iki maç kala taraftarına bayrakları çıkarttırdı, zafer şarkılarını daha yüksek sesle söyletmeye başlamıştı. Heyecan seviyesi bir an olsun düşmeyen 90 dakikada, Garry Rodrigues 2 golle yıldızlaşıyordu.
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ŞAMPİ...
31. haftada evinde Matalya'yı 2-0'la yere seren Cimbom için artık 'şampi...' denmeye başlanmıştı. Maça damgasını vuran isim Rodrigues oldu... Speedy lakaplı yıldız müthiş süratiyle rakiplerini hallaç pamuğu gibi dağıtıp 12 dakika içinde iki asist yaparak maçı koparan isim oldu.
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Fatih Terim gelmeden önce 15 maçta 1 gol, 3 asistle oynayan 28 yaşındaki oyuncu, İmparator’la birlikte şaha kalktı. 17 maçta 8 gol, 7 asistlik performansıyla döktüren Rodrigues, kritik haftalarda şampiyonluk yarışının en kilit isimlerinden biri oldu.
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Beşiktaş maçının ardından Akhisar’da da penaltı kaçırması nedeniyle yıkım yaşayan Gomis, galibiyete rağmen hüngür hüngür ağlamıştı. Sinan Gümüş maçtan sonra üzerinde ultrAslan yazan dev bayrağı Gomis’e getirdi. Fransız futbolcu bir süre bayrak salladı, sonra saha ortasına gelerek üçlü çektirdi.
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SON SÖZÜ SÖYLEDİLER!
Fatih Terim ise "Bu hikayenin önsözünü onlar yazdı, son sözü de onlar söyleyecek" diyordu... Ve Göztepe'de alınacak puan(lar) 21. şampiyonluğu getirdi.
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