Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü...

5 | 61

AKMAN VE TUDOR 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ!



90+3'te Ayhan Akman'ın yedek kulübesinde gülmesi tepkileri daha da arttırdı. 'Yok artık' derdirten de Tudor'un sözleri oldu: "Oyuncularım iki maçta da her şeyi yaptı. Ama taraftar sonuca bakıyor."