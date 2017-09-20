Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, kısa zamanda iyi bir takım olmayı başardıklarını söyledi.

Açılışın ardından gazetecilere açıklama yapan Rodrigues, bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini kaydetti.

Takımın son haftalarda iyi performans sergilediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Kısa zamanda iyi bir takım olmayı başardık. Bundan ben de çok memnunum. Bundan sonrasını maç maç değerlendirip bu performansımızı daha çok yükseltmek istiyoruz. Galatasaray'ın tek hedefi şampiyon olmak." dedi.

Galatasaraylı taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Rodrigues, futbol topu ve forma imzaladı.

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Garry Rodrigues