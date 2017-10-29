Galatasaray'ın Trabzonspor planı hazır

Süper Lig’de yoluna namağlup lider devam eden Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen Trabzonspor’u devirip rakiplerini kendisine yaklaştırmamak istiyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğin ardından Beşiktaş maçına kadar yeniden galibiyet serisi yakalamak isteyen teknik direktör İgor Tudor, kritik deplasman öncesi oyuncularına zafer taktiğini verdi. Bordo-Mavililer’in forvette sakat Burak Yılmaz ve cezalı Hugo Rodallega’dan yoksun olarak sahaya çıkmasının kendileri için bir avantaj olduğunu, bu yüzden rakibin orta sahayı kalabalık tutacağını belirten Hırvat çalıştırıcı, “ Trabzonspor bu maçı çıkış mücadelesi olarak görüyor. Çok dikkatli olmalıyız. Maçın anahtarı orta saha. Topa daha çok sahip olursak Trabzon çözülür. Sizden sürekli pres yapmanızı istiyorum. Önce orta sahayı, sonra da maçı kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.



CASTİLLO’YA SELÇUK ÖNLEMİ

Trabzon’un forvetteki tek alternatifi Dame N’doye’un durumunun net olmaması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay’ın idmanlarda orta saha özellikli olan Fabian Castillo’yu ileri uçta denediği bilgisini de alan Tudor’un, bu nedenle Garry Rodrigues yerine orta sahada arkadaşlarına daha çok destek verebilecek Selçuk İnan’ı ilk 11’de sahaya sürme kararı aldığı ifade edildi. Selçuk İnan, Fernando ile birlikte savunmaya da destek verecek.

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