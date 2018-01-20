Galatasaray’da Mustafa Cengiz’in başkanlığa seçilmesiyle birlikte bir devir resmen sona erdi... Yıllar sonra ilk kez kulüp içindeki statükocu zihniyet ağır bir yenilgi alırken, Dursun Özbek’in yaptığı baskın seçime karşın, büyük bir cesaretle aday olarak ortaya çıkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek büyük bir başarıya imzasını attı.

Dursun Özbek bir anlamda yaptığı yanlış hesabın faturasını ağır bir yenilgiyle ödedi. Kendisine geçtiğimiz yıl yapılan erken seçime girme çağrılarını görmezden gelen, toplanan imzaları ise yok sayan ve üyelerin rahatsızlığını görmek istemeyen Özbek, belki o dönem yapılan çağrıları karşılıksız bırakmamış olsa yapılacak bir seçimde hem yönetimini yenileme imkanını bulacak hem de çok rahat bir şekilde kazanacaktı. Ancak Özbek bunu yapmak yerine, normal seçim süresine sadece 5 ay kala kimsenin anlam veremeyeceği bir şekilde erken seçim kararı alarak kendi sonunu getirmiş oldu!

Mustafa Cengiz’in bu seçimi kazanmasındaki en büyük etken ise üyelere seçim takvimini normal süresinde işletme sözünü vermesi, yani mayıs ayında yeni seçimin yapılacağını açıklamasıydı. Geçmişte Ünal Aysal’ın baskın seçim kararına karşı sadece 7,5 aylığına aday olan ve mayıs ayında yeniden seçim kararı alan Duygun Yarsuvat gibi, Cengiz de aynı sözü vererek başkan seçilmiş oldu.

Tabii bu arada erken seçim imzası toplayanlar için ‘Aday olmadılar, tüydüler’ açıklaması yapan Dursun Özbek’in büyük hatasını da unutmamak gerekir. Bu sözler Galatasaray camiası içindeki uyuyan devi resmen uyandıran sözler oldu!

Başta imza kampanyasında aktif rol oynayan eski ikinci başkanlardan Fatih Altaylı ile eski yöneticilerden Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak’ın son 48 saat içinde Mustafa Cengiz’e verdikleri destek, seçimde dengeleri bir anda değiştirdi.

Özellikle Albayrak ve Elmas’ın ‘Tüymedik, buradayız’ diyerek Cengiz’in kuracağı Sportif A.Ş. yönetimine girme sözü, seçimin kazanılmasındaki bir başka önemli etken oldu.