Galatasaray Kulübünde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz ve ekibi, düzenlenen kutlamaya katıldı.

Dursun Özbek ile girdiği başkanlık yarışını kazanan Cengiz ve listesinde yer alan üyeler, Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde bir araya geldi.

Bazı üyelerin de katıldığı etkinlikte tezahürat ve marşlarla seçim zaferi kutlanıldı.

Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı

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