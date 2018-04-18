Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin ikinci maçında İtalya'nın Reyer takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 90-68 mağlup etmişti. Sarı-kırmızı ekip, rövanş karşılaşmasını kazanması halinde veya 22 sayıdan daha az farkla mağlup olması durumunda kupanın sahibi olacak.
REYER VENEZİA: 5 - GALATASARAY: 6
SALON: Taliercio Spor Salonu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports Haber
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde başlayan mücadelesini Avrupa Kupası'nda sürdürdü. Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 14 maçta 6 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, organizasyondan elenerek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etti.
FIBA Avrupa Kupası'na çeyrek finalden dahil olan sarı-kırmızılı ekip, bu turda İspanya temsilcisi Spar Citylift'i eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İspanya ekibi Perfumerias Avenida'yı eleyen sarı-kırmızılı takım, adını finale yazdırdı.
İtalyan ekibi Reyer ise bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda grup aşamasını namağlup tamamladıktan sonra Fransa'nın Saint-Amand ve Slovakya'nın Good Angels ekiplerini eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Hatay Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük sağlayan İtalyan temsilcisi, finalist oldu.
KAZANIRSA ÜÇÜNCÜ KUPASI OLACAK
Galatasaray, organizasyonda mutlu sona ulaşması durumunda Türkiye'ye üçüncü Avrupa kupasını getirecek. Sarı-kırmızılı takım, 2008-2009 sezonunda FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, Reyer maçı öncesi 22 sayılık farkı unutmaları gerektiğini söyledi.
GS TV'ye açıklamalarda bulunan Maljkovic, ilk maçtaki ciddiyeti korumaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"22 sayılık avantajımız var ama aynı avantaja yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor da sahipti. Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama Reyer takımı oyuncuları, yıllardır beraber oynuyor. Takımın çekirdeği hep aynıydı. Bu tarz psikolojik bariyerleri aşabiliyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 22 sayılık farkı tamamen unutmamız gerekiyor. İlk maçtaki ciddiyeti bu maça da taşıyabilirsek herhangi bir sorun yaşamayacağımızı umuyorum. Çok iyi hazırlandık ve yarını bekliyoruz."
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