Teleset Mobilya Akhisarspor maçı için Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanı çıkışı futbolculara tezahürat yaptı, teknik direktör Fatih Terim'e çiçek verdi.

Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Cedric Carrasso'nun yer almadığı Galatasaray kafilesi daha sonra kara yoluyla Manisa'ya hareket etti.