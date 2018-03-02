Galatasaray kafilesi, Kastamonu'da

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Galatasaray, Kastamonu'ya geldi.İstanbul'dan özel uçakla Kastamonu'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim eden taraftarlar, Terim'in yanı sıra futbolcular Sofiane Feghouli, Muslera ve Selçuk İnan'a yoğun ilgi gösterdi.Terim ile futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı.

Kafile daha sonra takım otobüsüyle Karabük'e hareket etti.Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçı yarın saat 19.00'da başlayacak.