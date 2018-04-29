Türk Telekom Stadı'nın uzun yıllar unutulmayacak bir derbi oynandı... Şampiyonluğun en önemli adayı Galatasaray ile gergin bir haftayı geride bırakan Beşiktaş karşı karşıya geldi. İç sahada çok iyi bir seri yakalayan ve taraftarı ile rakiplerini geçmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek puanını 66 yaptı ve 21. şampiyonluğa yelken açtı... Zirve yolunda ağır bir yara alan Beşiktaş ise 62 puanla haftayı 4. sırada tamamladı. Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında galibiyete getiren gollerin hazırlayıcıları ise bek oyuncuları Yuto Nagatomo ve Martin Linnes oldu.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı son 18 golün yarısında bek oyuncularının katkısı var!

Brezilyalı Mariano bu periyotta bir gol ve dört asist üretirken devre arasında kiralanan Yuto Nagatomo takımına üç asistle katkı sağladı.

Norveçli Martin Linnes ise kritik Beşiktaş derbisindeki 2. golün hazırlayıcısı oldu. Başarılı savunmacı, bu periyotta takımına bir asistle katkı sağladı!