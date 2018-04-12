Son 4 maçlık periyotta Garry Rodrigues’in durulması, Feghouli’nin ise Trabzonspor dışında adeta sahada gezinmesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in canını sıkıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, iki kanat oyuncusunun bu kadar formsuz oluşuyla birlikte özellikle kapanan savunmaları açmakta güçlük çeken deneyimli antrenör, antrenmanlarda Rodrigues ve Feghouli’yle özel olarak ilgileniyor. Futbolcularının performans anlamında yeniden üst seviyelere çıkmasının, şampiyonluk yolunda kritik önem taşıdığını bilen Terim, beraberliğin de yeteceği M.Başakşehir’in kapalı oyun anlayışını kanatlarıyla açmayı planlıyor.





ELIA DA GAZA BASTI



Cimbom’un aksine lider M.Başakşehir’in kanat oyuncuları son haftalarda oldukça formda... Son 3 maçı boş geçmeyen Eljero Elia, takımının 1-0 kazandığı Beşiktaş ve Y.Malatya önünde golleriyle Başakşehir’e 3 puanı getirirken, 2-1 kazanılan Akhisar deplasmanında da galibiyette büyük rol oynadı. Diğer kanadın sahibi Edin Visca ise Beşiktaş ve Y. Malatya önünde Elia’ya asistleriyle destek verirken, Akhisar maçının son saniyesinde attığı golle M.Başakşehir’i ipten aldı