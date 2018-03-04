Maça fırtına gibi başlayıp 6 gol bulan Galatasaray, ikinci 45’te rakibin içinde bulunduğu durumu da düşünerek kendisini fazla sıkmadı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, ilk yarıda Feghouli, Belhanda ve Rodrigues’le de net pozisyonlar kaçıran Aslan, ikinci yarıda ise sadece 1 gol üretti. Bunun dışında bu bölümde, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Feghouli’nin vuruşu dışında, Maicon ve Gomis’le gole yaklaştı. Süper Lig’de en farklı galibiyeti 1989- 90 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor’u 10-0 yenen Beşiktaş elde etmişti. Cimbom rakibin içinde bulunduğu duygusal durum nedeniyle ikinci yarıda ister istemez frene bastı. Cimbom ilk yarıdaki temposunu devam ettirse, maçtan Beşiktaş’ın rekoruna ortak olabilecek bir skor çıkabilirdi. Kartal, rekor sezonunda ilk yarıda 4, ikinci yarıda 6 gol bulmuştu.

ALTAY'A DA İLK YARIDA 6 ATMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında 6 gol kaydetti. G.Saray daha önce 1996-97 sezonunda 8-1 galip ayrıldıkları Altay mücadelesinin ilk 45 dakikasında da rakip filelere altı gol göndermişti. Bu arada daha önce çıktığı son 6 Karabük deplasmanında toplam 6 gol bulan G.Saray, dün ilk yarıda bu sayıya ulaşıp rakibini sürklase etti.