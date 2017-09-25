Galatasaray - Karabükspor biletleri ne kadar? Galatasaray - Karabükspor bilet fiyatları

Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray, evinde Karabükspor'u ağırlayacak. Maç öncesinde taraftarlar büyük merak ve heyecanla maç biletlerinin satışa çıkmasını bekliyor. Peki Galatasaray - Karabükspor biletleri ne kadar? İşte Galatasaray - Karabükspor bilet fiyatları...
GALATASARAY - KARABÜKSPOR BİLET FİYATLARI
Bu hafta deplasmanda Bursaspor'u 2-1 deviren Galatasaray ligde liderliğini korudu ve en yakın takipçisi Beşiktaş'a 3 puan fark attı. Taraftarlar ise önümüzdeki hafta oynanacak Karabükspor maçı için bekleyişe geçti. Galatasaray Spor Kulübü, internet sitesi üzerinden biletlerin satışa çıktığını ve bilet fiyatlarını duyurdu. İşte Galatasaray - Karabükspor bilet fiyatları...
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|KATEGORİLER
|BİLET FİYATLARI
|Kategori 1
|400,00 TL
|Kategori 2
|350,00 TL
|Kategori 3
|350,00 TL
|Kategori 4
|300,00 TL
|Kategori 5
|250,00 TL
|Kategori 6
|175,00 TL
|Kategori 7
|130,00 TL
|Kategori 8
|100,00 TL
|Kategori 9
|80,00 TL
|Kategori 10
|50,00 TL
|Kategori 11
|50,00 TL
|Kategori 12 (Misafir)
|50,00 TL
ÖNEMLİ NOTLAR
• Türk Telekom Stadyumu Aslanlı yol gişeleri haftanın her günü 09:00 - 18:00 arası hizmet vermektedir.
• Beyoğlu GSStore haftanın her günü 10:00 -22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
• Size en yakın aktif satış noktalarını www.nkolay.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
• Bir taraftar Farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 5 (beş) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.
• Passolig kartı olan taraftarlarımız, passolig çağrı merkezinden bilet alımı ve transferini gerçekleştirebilirler.
• Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passolig.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
• %50 indirimli bilet alan taraftarlarımız bir başkasına bilet hakkını devredemez.
• 0-6 yaş ücretsizdir.
• E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 7. hafta maçında, 30 Eylül Cumartesi Günü saat 19:30’da Kardemir Karabükspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
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