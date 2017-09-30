Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, evinde Karabükspor'u konuk ediyor. Maçı bekleyen binlerce futbolsever, merakla "Galatasaray - Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye araştırmaya başladı. Peki Galatasaray - Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ve iki takıma dair detaylar...
GALATASARAY - KARABÜKSPOR
Bu sezon henüz mağlubiyet görmeyen ve iyi futboluyla da beğenileri kazanan Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, evinde Karabükspor'u konuk edecek. Karabükspor'da geçtiğimiz hafta Malatya'ya evinde 4-2 kaybettikten sonra teknik direktör Erkan Sözeri istifa etmişti.
Maçı bekleyen taraftarlar ise, merakla "Galatasaray - Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye araştırıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:30'da başlayacak.
Mücadelede tecrübeli hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. İki takım arasındaki zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım arasında oynanan son 10 maçta 6 kere Galatasaray, 2 kere Karabükspor kazandı. 2 maç berabere sonlandı.
- Galatasaray, bu sezon ligde hiç mağlup olmadı. Geçen 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 16 puanla lider konumunda.
- Karabükspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
- Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Karabükspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
- Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 11 gol atarken 3 gol yedi.
- İki takım arasındaki son maçta, Karabükspor evinde 2-1 kazanmıştı.
- Galatasaray, evinde Karabükspor ile oynadığı 9 maçın 6'sını kazandı ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı.
- Galatasaray, Karabükspor ile evinde oynadığı son 9 maçın 5'inde gol yemedi.
EN GOLCÜ İSİMLER
Galatasaray
Sezona hızlı başlayan ve ligde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olma başarısını yakalayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, attığı 7 gol ile ön plana çıktı. Gomis'i sezonun çıkış gösteren ismi Tolga Ciğerci 5 gol ile takip etti. Younes Belhanda'nın ise 1 golü bulunuyor.
Karabükspor
Ligdeki son 4 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Karabükspor'da Gabriel Torje, Mustapha Yatabare ve Gheorghe Grozav, attıkları 2'şer gol ile en golcü oyuncular olarak yer alıyor.
İKİ TAKIMIN OYNADIĞI SON MAÇTAKİ İLK 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici, Maion, Gary Rodrigues, Fernando, Younes Belhanda, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye, Bafetimbi Gomis
Karabükspor: Oleksandr Rybka, Paul Papp, Valerica Gaman, Luis Ibanez, Dany Nounkeu, Gheorghe Grozav, Andriy Bliznichenko, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase, Mustapha Yatabare
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.Galatasaray
|6
|5
|1
|0
|15
|4
|11
|16
|2.Beşiktaş
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|5
|13
|3.Göztepe
|6
|4
|1
|1
|13
|9
|4
|13
|4.Akhisarspor
|7
|4
|1
|2
|8
|9
|-1
|13
|5.Fenerbahçe
|7
|3
|2
|2
|14
|11
|3
|11
|6.Kayserispor
|6
|3
|2
|1
|9
|7
|2
|11
|7.Başakşehir
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|0
|10
|8.Bursaspor
|6
|3
|0
|3
|12
|9
|3
|9
|9.Trabzonspor
|6
|2
|2
|2
|14
|13
|1
|8
|10.Kasımpaşa
|6
|2
|2
|2
|10
|10
|0
|8
|11.Yeni Malatyaspor
|6
|2
|1
|3
|12
|13
|-1
|7
|12.Alanyaspor
|6
|2
|1
|3
|11
|14
|-3
|7
|13.Antalyaspor
|6
|1
|3
|2
|7
|8
|-1
|6
|14.Konyaspor
|6
|2
|0
|4
|7
|8
|-1
|6
|15.Sivasspor
|6
|2
|0
|4
|8
|11
|-3
|6
|16.Karabükspor
|6
|1
|2
|3
|8
|10
|-2
|5
|17.Gençlerbirliği
|6
|1
|1
|4
|6
|12
|-6
|4
|18.Osmanlıspor
|6
|0
|1
|5
|6
|17
|-11
|1
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