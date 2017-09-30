Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray, evinde Karabükspor'u konuk ediyor. Maçı bekleyen binlerce futbolsever, merakla "Galatasaray - Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye araştırmaya başladı. Peki Galatasaray - Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ve iki takıma dair detaylar...

GALATASARAY - KARABÜKSPOR

Bu sezon henüz mağlubiyet görmeyen ve iyi futboluyla da beğenileri kazanan Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray, evinde Karabükspor'u konuk edecek. Karabükspor'da geçtiğimiz hafta Malatya'ya evinde 4-2 kaybettikten sonra teknik direktör Erkan Sözeri istifa etmişti.

Maçı bekleyen taraftarlar ise, merakla "Galatasaray - Karabükspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" diye araştırıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:30'da başlayacak.

Mücadelede tecrübeli hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. İki takım arasındaki zorlu karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta 6 kere Galatasaray, 2 kere Karabükspor kazandı. 2 maç berabere sonlandı.

Galatasaray, bu sezon ligde hiç mağlup olmadı. Geçen 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 16 puanla lider konumunda.

Karabükspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Karabükspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 11 gol atarken 3 gol yedi.

İki takım arasındaki son maçta, Karabükspor evinde 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, evinde Karabükspor ile oynadığı 9 maçın 6'sını kazandı ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Karabükspor ile evinde oynadığı son 9 maçın 5'inde gol yemedi.

EN GOLCÜ İSİMLER

Galatasaray

Sezona hızlı başlayan ve ligde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olma başarısını yakalayan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, attığı 7 gol ile ön plana çıktı. Gomis'i sezonun çıkış gösteren ismi Tolga Ciğerci 5 gol ile takip etti. Younes Belhanda'nın ise 1 golü bulunuyor.

Karabükspor

Ligdeki son 4 maçında yalnızca 1 puan toplayabilen Karabükspor'da Gabriel Torje, Mustapha Yatabare ve Gheorghe Grozav, attıkları 2'şer gol ile en golcü oyuncular olarak yer alıyor.

İKİ TAKIMIN OYNADIĞI SON MAÇTAKİ İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici, Maion, Gary Rodrigues, Fernando, Younes Belhanda, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye, Bafetimbi Gomis

Karabükspor: Oleksandr Rybka, Paul Papp, Valerica Gaman, Luis Ibanez, Dany Nounkeu, Gheorghe Grozav, Andriy Bliznichenko, İlhan Depe, Ceyhun Gülselam, Cristian Tanase, Mustapha Yatabare

SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.Galatasaray 6 5 1 0 15 4 11 16 2.Beşiktaş 6 4 1 1 10 5 5 13 3.Göztepe 6 4 1 1 13 9 4 13 4.Akhisarspor 7 4 1 2 8 9 -1 13 5.Fenerbahçe 7 3 2 2 14 11 3 11 6.Kayserispor 6 3 2 1 9 7 2 11 7.Başakşehir 6 3 1 2 9 9 0 10 8.Bursaspor 6 3 0 3 12 9 3 9 9.Trabzonspor 6 2 2 2 14 13 1 8 10.Kasımpaşa 6 2 2 2 10 10 0 8 11.Yeni Malatyaspor 6 2 1 3 12 13 -1 7 12.Alanyaspor 6 2 1 3 11 14 -3 7 13.Antalyaspor 6 1 3 2 7 8 -1 6 14.Konyaspor 6 2 0 4 7 8 -1 6 15.Sivasspor 6 2 0 4 8 11 -3 6 16.Karabükspor 6 1 2 3 8 10 -2 5 17.Gençlerbirliği 6 1 1 4 6 12 -6 4 18.Osmanlıspor 6 0 1 5 6 17 -11 1

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