Galatasaray Kasımpaşa maç sonucu - Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 44 ve 79. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. 7 gol, 2 asist ile oynayan Fransız golcü, Galatasaray formasıyla ligde sahada kaldığı her 50 dakikaya bir gol katkısı yapmış oldu. Mücadeleye Cimbom'un Brezilyalı sağ beki Marianoi etkili oyunuyla maça damga vurdu.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray 13 puana yükselirken, Türk Telekom Stadı'ndaki 100. galibiyetini elde etti. Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ise 7 puanda kaldı.

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başladı. Cezayirli futbolcu, 71. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu. Cimbom'un bir diğer transferi Latovlevici ise özel maskeyle oynarken 88 dakika sahada kaldı.

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Türk Telekom Stadyumu'ndaki 100. galibiyet 15 Ocak 2011 tarihinde hizmete giren Türk Telekom Stadyumu, Kasımpaşa maçında dalya dedi. Galatasaray'ın Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stadyumu'ndan sonra maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçından alınan galibiyetle Türk Telekom Stadyumu'ndaki 100. galibiyetini görmüş oldu.

GALATASARAY: 2 - KASIMPAŞA: 0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 88 Denayer), Rodrigues (Dk. 83 Sinan Gümüş), Ndiaye, Fernando, Tolga Ciğerci (Dk. 71 Feghouli), Belhanda, Gomis

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef (Dk. 67 Omeruo), Veigneau, Sadiku, Pavelka, Neumayr, Murillo (Dk. 73 Mensah), Trezeguet, Eduok (Dk. 55 Rangel)

GOLLER: Dk. 44 ve 79 Gomis (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Eduok, Dk. 34 Pavelka, Dk. 76 Veigneau, Dk. 84 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 90+2 Serdar Aziz (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Mariano'nun ortasında Tolga Ciğerci topa kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

30. dakikada soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in şutunda kaleci Ramazan Köse topa sahip oldu.

33. dakikada rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mariano'nun dışa çıkardığı topa Rodrigues gelişine sert vurdu. Kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

39. dakikada Galatasaray bir kez daha tehlikeli geldi. Latovlevici'nin ortasında Gomis'in indirdiği topa Belhanda vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşarak rakibinden sıyrılan Mariano'nun şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

44. dakikada Galatasaray golü buldu. Belhanda'nın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Gomis, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada Sadiku'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

58. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Rangel'in kullandığı köşe vuruşunda Sadiku ön direkte meşin yuvarlağı arkaya aşırdı, Veysel Sarı'nın vuruşunda top üstten auta gitti.

63. dakikada Neumayr'ın ortasında topa Muslera ile birlikte yükselen Rangel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Tolga Ciğerci ceza sahası dışından sert vurdu ancak kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

79. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Belhanda'nın soldan ortasında Serdar Aziz topu kafayla indi, müsait pozisyondaki Gomis meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

81. dakikada Mensah'ın yerden ortasında Rangel ceza sahası içinde topa dokundu ancak meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, bu sezon ligde ilk kez kadroda değişikliğe gitti. Hırvat teknik direktör, ligin geride kalan bölümünde ilk 11'de görevlendirdiği kadrodan bir değişiklik yaptı. Tudor, sakatlığı bulunan Martin Linnes'in yerine Kasımpaşa karşısında yeni transfer Iasmin Latovlevici'yi sahaya sürdü. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Latovlevici, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Sarı-kırmızılı ekip Kasımpaşa karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı.

TRİBÜNLER OLDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini doldurdu. Biletlerin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarının yanında yer aldı. Takımlarının sahaya çıkmasıyla tezahüratlarını artıran sarı-kırmızılı futbolseverler, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.

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