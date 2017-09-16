Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı - Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Süper Lig'deki ilk puan kaybını geçen hafta Antalyaspor karşısında yaşayan Galatasaray, son haftada Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden ve moral depolayan Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Konuk ekipte cezası biten teknik direktör Kemal Özdeş, bu maçta takımının başında olacak.
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GALATASARAY - KASIMPAŞA
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Türk Telekom
YAYIN: BeIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera; Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici; Fernando, Ndiaye; Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
KASIMPAŞA: Ramazan, Sadıku, Hassan, Pavelka, Eduok, Veysel, Youssef, Romana,Veigneau, Popov, Neumayr
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
TUDOR'UN SON MAĞLUBİYETİ KASIMPAŞA'YA!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde en son 2016-17 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa maçından 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, daha sonraki 8 müsabakada 7 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı.
- İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Kasımpaşa deplasmanda 3-1 kazanmıştı.
- İki takım arasındaki son 10 maçta Galatasaray 5 kez, Kasımpaşa ise 3 kere kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
- Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 15 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
- Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.
- Galatasaray, evinde oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-0 ile geçti.
- Kasımpaşa ve Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 4 maçta karşılıklı 2 galibiyetle sahadan ayrıldı.
LİGDEKİ 27. RANDEVU
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.
- NEUMAYR'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ Kasımpaşa'nın yeni transferi Markus Neumayr, ligdeki ilk 4 haftada 3 gol atarken 1 de asist yaptı
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
DURAN TOPLAR PAŞA'YA YARIYOR
Galatasaray'ın bu sezon Süper lig’de kalesinde gördüğü üç gol de duran toplardan geldi. Bu konudaki zaafı süren Cimbom, son iki sezonda kalesinde gördüğü 43 golün 19’unu duran toplardan yedi. Kasımpaşa ise tersi bir grafik çiziyor. Ligdeki son 4 golünün 3’ünü bu şekilde kaydeden lacivert-beyazlılar, son iki sezonda 55 golün 20’sini duran toplardan ağlara gönderdi.
SEYİRCİ REKORU BEKLENİYOR
Sarı-Kırmızılı taraftarlar,Kasımpaşa maçında seyirci rekoru kırmayı hedefliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre satışa sunulan yaklaşık 15 bin biletin tamamı tükendi. Daha önceden satılan kombinelerle birlikte ilk kez 50 bin sayısına ulaşılması bekleniyor! Sezonun ilk maçı olan Kayserispor karşısında 36 bin taraftarı önünde boy gösteren Galatasaray, üçüncü haftasındaki Sivas önünde 44 bin 693 taraftara karşı oynamştı. Bayram tatilinin bitmesi, okulların açılması ve cumartesi akşamına denk gelmesi sebebiyle Kasımpaşa maçında boş yer kalmayacağı düşünülüyor.
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