Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle - Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Süper Lig'deki ilk puan kaybını geçen hafta Antalyaspor karşısında yaşayan Galatasaray, son haftada Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden ve moral depolayan Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
GALATASARAY: 1 - KASIMPAŞA: 0 (44' Gomis)
(İlk yarı sonucu)
SAAT: 20:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Türk Telekom
YAYIN: BeIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera; Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici; Fernando, Ndiaye; Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis
YEDEKLER: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
KASIMPAŞA: Ramazan, Sadıku, Hassan, Pavelka, Eduok, Veysel, Youssef, Romana,Veigneau, Popov, Neumayr
YEDEKLER: Eray, Burak, Omeruo, Hakan, Valencia, Hasan, Ahmed, Mensah, Mert, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, bu sezon ligde ilk kez kadroda değişikliğe gitti. Hırvat teknik direktör, ligin geride kalan bölümünde ilk 11'de görevlendirdiği kadrodan bir değişiklik yaptı. Tudor, sakatlığı bulunan Martin Linnes'in yerine Kasımpaşa karşısında yeni transfer Iasmin Latovlevici'yi sahaya sürdü. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Latovlevici, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Sarı-kırmızılı ekip Kasımpaşa karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı.
FEGHOULİ YİNE KULÜBEDE
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başladı. Sakatlığı nedeniyle ligin 2 ve 3. haftalarındaki Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta yedek soyunduğu Antalyaspor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.
TRİBÜNLER OLDU
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini doldurdu. Biletlerin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarının yanında yer aldı. Takımlarının sahaya çıkmasıyla tezahüratlarını artıran sarı-kırmızılı futbolseverler, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.
- galatasaray
- kasımpaşa
- canlı anlatım
- canlı izle
- maç hangi kanalda
- maç saat kaçta
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.