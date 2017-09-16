Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle - Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Süper Lig'deki ilk puan kaybını geçen hafta Antalyaspor karşısında yaşayan Galatasaray, son haftada Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden ve moral depolayan Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

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GALATASARAY: 1 - KASIMPAŞA: 0 (44' Gomis)

(İlk yarı sonucu)

SAAT: 20:00

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Türk Telekom

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera; Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici; Fernando, Ndiaye; Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Denayer, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

KASIMPAŞA: Ramazan, Sadıku, Hassan, Pavelka, Eduok, Veysel, Youssef, Romana,Veigneau, Popov, Neumayr

YEDEKLER: Eray, Burak, Omeruo, Hakan, Valencia, Hasan, Ahmed, Mensah, Mert, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, bu sezon ligde ilk kez kadroda değişikliğe gitti. Hırvat teknik direktör, ligin geride kalan bölümünde ilk 11'de görevlendirdiği kadrodan bir değişiklik yaptı. Tudor, sakatlığı bulunan Martin Linnes'in yerine Kasımpaşa karşısında yeni transfer Iasmin Latovlevici'yi sahaya sürdü. Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Latovlevici, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Sarı-kırmızılı ekip Kasımpaşa karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı.

FEGHOULİ YİNE KULÜBEDE

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek kulübesinde başladı. Sakatlığı nedeniyle ligin 2 ve 3. haftalarındaki Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev alamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta yedek soyunduğu Antalyaspor maçında 88. dakikada oyuna dahil olmuştu.

TRİBÜNLER OLDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini doldurdu. Biletlerin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarının yanında yer aldı. Takımlarının sahaya çıkmasıyla tezahüratlarını artıran sarı-kırmızılı futbolseverler, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.

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