Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 3 haftasına galibiyetle başlayarak güzel bir çıkış yakalayan Galatasaray, 4. haftada Antalyaspor deplasmanında berabere kalarak galibiyet serisini kaybetti. Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek olan Galatasaray, bu maçtan galibiyetle ayrılarak 3 puanı eline alarak liderlik koltuğunda oturmayı sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı evinde konuk edecek. Galatasaray - Kasımpaşa maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Bahattin Şimşek olacak.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 27. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.

Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

1959-1960 0 - 0 4 - 0

1960-1961 0 - 0 1 - 0

1961-1962 2 - 1 0 - 0

1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 0 - 0 5 - 0

2007-2008 1 - 0 0 - 1

2009-2010 3 - 1 4 - 1

2010-2011 3 - 0 3 - 1

2012-2013 2 - 1 1 - 2

2013-2014 1 - 1 0 - 4

2014-2015 2 - 1 3 - 2

2015-2016 2 - 2 4 - 1

2016-2017 2 - 1 1 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.

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