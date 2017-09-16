Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Feghouli oynayacak mı?)

Süper Lig'de Igor Tudor yönetimindeki averajla lider olan Galatasaray, evinde Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'da Feghouli oynayacak mı? İşte maça dair detaylar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçta FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak ve Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Kasımpaşa deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son 10 maçta Galatasaray 5 kere, Kasımpaşa ise 3 kere kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 15 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

Galatasaray, evinde oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-0 ile geçti.

Kasımpaşa, deplasmanda oynadığı son maçta Akhisarspor'a 2-1 kaybetti.

İki takım şimdiye kadar 26 kere karşılaştı, Galatasaray 16 kere, Kasımpaşa 4 kez kazandı. 6 maç ise berabere bitti.

Kasımpaşa ve Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı son 4 maçta karşılıklı 2 galibiyetle sahadan ayrıldı.

GALATASARAY HENÜZ KAYBETMEDİ

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ilk 4 hafta mağlubiyet görmeyen Galatasaray, seriyi devam ettirmek istiyor. Bu sezon yaptığı transferlerle ve beğenilen futboluyla şampiyonluğun adayları arasında yer alan Galatasaray, Kasımpaşa'ya karşı kesin galibiyet için mücadele edecek.

GOMİS HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYOR

Bu yaz döneminde transfer edilen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada da gol atmayı başardı. Yıldız golcü, Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor müsabakalarında fileleri havalandırarak toplamda 5 gol kaydetti. Gomis, takımın gol yükünü çekmesinin yanı sıra yaptığı 2 asistle de takımında lider konumda bulunuyor.

MAÇ KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, bu akşam oynanacak olan Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi. Maç için satılan biletlerin tamamı tükenirken, aynı zamanda seyirci rekoru da bekleniyor. Maça gelemeyen taraftarların biletlerini devretmesi konusunda sosyal medyadan çağrı yapan Galatasaray, maç için stadyuma gelen taraftarlara kapıların saat 17:45'te açılacağını duyurdu.

Galatasaray, taraftarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmadan galip ayrılarak zirvede kalmaya çalışacak.

SAKAT / CEZALILAR

Galatasaray: YOK

Kasımpaşa: Fode Koita, Franck Etoundi

EN GOLCÜ İSİMLER

Galatasaray: Bafetimbi Gomis (5 gol), Tolga Ciğerci (4 gol), Younes Belhanda (1 gol)

Kasımpaşa: Trezeguet (3 gol), Markus Neumayr (3 gol), Michael Ranger (1 gol)

SON MAÇ KADROLARI

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Martin Linnes, Maicon, Garry Rodrigues, Fernando, Younes Belhanda, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye, Bafetimbi Gomis

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Loret Sadiku, Veysel Sarı, David Pavelka, Trezeguet, Markus Neumayr, Samuel Eduok, Jhon Murillo