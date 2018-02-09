ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip maça hızlı başladı ve 14. dakikada Fofana ile 1-0 öne geçti. Bu gole ise yanıt gecikmedi ve 17. dakikada Serdar Aziz maçta durumu 1-1'e getirdi. Bu goller aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, dakikalar 52'yi gösterirken bir kez daha öne geçti. 88. dakikada yine aynı Bafetimbi Gomis sahneye çıktı ve takımının 3. kendisinin 2. golünü attı.

Maçta skoru belirleyen gol ise Rodrigues'den geldi ve Yeşil Burunlu yıldız bu golle birlikte takımını hem üst tura çıkardı hem de maçın uzama ihtimalini ortadan kaldırdı. Rakibini kendi evinde 2-2'nin rövanşında 4-1 mağlup eden Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı ve Akhisarspor'un rakibi oldu.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar Aziz (Dk. 84 Maicon), Hakan Balta, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk, Feghouli (Dk. 74 Rodrigues), Belhanda, Sinan Gümüş (Dk. 90 Eren Derdiyok), Gomis

KONYASPOR: Carlgren, Skubic, Selim Ay, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun (Dk. 11 Eren Albayrak), Vedat Bora, Hadziahmetovic, Jonsson, Fofana, Orkan Çınar (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Eto'o (Dk. 58 Jahovic)

GOLLER: Dk. 14 Fofana (Atiker Konyaspor), Dk. 17 Serdar Aziz, Dk. 52 ve 88 Gomis, Dk. 90+1 Rodrigues (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Selim Ay (Atiker Konyaspor), Dk. 28 Gomis (Galatasaray)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gomis'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana'nın ceza sahasına girip, son yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'ya çarparak ağlara gitti. 0-1

17. dakikada sol kanattan Sinan'ın ceza sahasına ortasında topa arka direkte Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

25. dakikada Nagatomo'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası üzerinde Gomis'in önünde kaldı. Gomis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

65. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasında arka direkte Feghouli'nin yakın mefaden yaptığı sert kafa vuruşunda, kaleci Carlgren ayaklarıyla topu çıkardı.

75. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Gomis'in dönerek yaptığı sert vuruşta, kaleci Carlgren son anda topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

88. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gomis, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fransız golcü, kaleci Carlgren'i çalımladıktan sonra topu filelere gönderdi: 3-1

90+1. dakikada Galatasaray maçın skorunu belirledi. Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'den döndü. Rodrigues, kale sahası önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara attı: 4-1.

YARI FİNALDE RAKİP AKHİSARSPOR!

Galatasaray, Atiker Konyaspor'u elemesiyle Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek finalde Atiker Konyaspor'u 2-2 ve 4-1'lik skorlarla geçerek, yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti. Akhisarspor, çeyrek finalde ilk maçta deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-siyahlılar, evinde 1-0 yenerek yarı finale çıktı. Galatasaray ile T.M. Akhisarspor arasında oynanacak yarı final maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart'ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan'da oynanacak.

TT STADI'NDA 22 BİN 835 SEYİRCİ!

Türk Telekom Stadyumu'na oynanan Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşılaşmasını 22 bin 835 seyirci izledi. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında evinde oynadığı Atiker Konyaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sezon lig maçlarında Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakalarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Konya maçında da tribündeki yeri aldı. Galatasaray-Konyaspor mücadelesini toplam 22 bin 835 seyirci izledi. Taraftarlar, maçın başından sona kadar takımlarını tezahüratlarla destekledi.

KONYASPOR'DA SAKATLIK! OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Atiker Konyaspor'da Ferhat Öztorun, sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ferhat'ın yerine Eren Albayrak girdi. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Atiker Konyaspor'da sakatlık şoku yaşandı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Sofiane Feghouli ile ikili mücadele sonrasında Ferhat Torun yerde kaldı. Müdahale için saha kenarına alınan Ferhat, daha sonra oyuna devam edemedi. Başarılı futbolcu, sol ayak bileğinden sakatlık geçirdi. Öztorun'un yerinde 11. dakikada Eren Albayrak girdi. Ferhat Öztorun, saha kenarından sedye ile götürülürken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ferhat'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GALATASARAY'DAKİ DEĞİŞİKLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki çok sayıda değişiklik dikkati çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasısının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 11'inde yer alan isimlender sakat olan Jason Denayer kadroya giremezken, Mariano Filho, Maicon Roque, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine, Serdar Aziz, Martin Linnes, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sinan Gümüş ilk 11'de sahaya çıktı.

MUSLERA'DAN VAZGEÇMEDİ

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi. Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu. Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.

SAMUEL ETO'O İLK KEZ!

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu

KİM NASIL TUR ATLAR?

İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray yarınki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Mücadele, 2-2 bitmesi durumunda uzatmalara gidecek. 3-3 ve daha fazla skorla sonuçlanabilecek beraberliklerde ise Konyaspor yarı finale yükselecek. Konyaspor'un her türlü galibiyetinde ise tur atlayan taraf yine yeşil-beyazlılar olacak.