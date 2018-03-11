Spor Toto Süper Lig'de 23. haftada Bursaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, geçen hafta ise Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 mağlup ederek moral depolamıştı. Fatih Terim ve öğrencileri, hafta içerisinde Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getiren Atiker Konyaspor'u ağırlıyor.

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GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR



SAAT: 19:00

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Türk Telekom

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Linnes, Hakan, Koray, Denayer, Tolga, Fernando, Yasin, Sinan

TD: Fatih Terim

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Moke, Ferhat, Jonsson, Mehdi, Volkan Şenş, Fofana, Milosevic, Eto'o

YEDEKLER: Patrik, Eren, Ömer Ali, Orkan, Amin, Volkan Fındıklı, Vedat, Musa, Jahovic

TD: Sergen Yalçın

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

DERBİ ÖNCESİNDE 3 İSİM SINIRDA!

Galatasaray'da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Atiker Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

SERGEN YALÇIN, GALATASARAY'A ZORLUK ÇIKARIYOR!

Sezona Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan Atiker Konyaspor, sonrasında Mehmet Özdilek'le anlaşmıştı. Yeşil-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcıyla da istediği sonuçları elde edemeyince geçen hafta Özdilek'le yollarını ayırdı ve yerine Sergen Yalçın'ı getirdi. Sergen, Konyaspor'un başında ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkıyor.

Sergen Yalçın, teknik direktör olarak Galatasaray'la karşılaştığı dört lig maçında sadece bir kez kaybetti. Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıları 1 kez mağlup ederken sahadan 2 kez berabere ayrıldı.

GALATASARAY'DAN 18 MAÇLIK SERİ Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.





KONYASPOR'DAN SON 5 SEZONUN EN KÖTÜ SERİSİ

Yeşil-beyazlılar, 2013-2014 sezonundan bu yana Süper Lig'de kesintisiz mücadele ediyor. Son iki sezondur başarılı performansıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Konya temsilcisi, bu sezon ligde geride bıraktığı maçlarda hedeflediği başarıya ulaşamadı. Ligin 24 haftalık bölümünde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 21 puan toplayan ve 25. haftaya averajla 16. sırada giren yeşil-beyazlılar, geçen sezonun aynı döneminde 32 puan toplayarak 10. sırada yer almıştı.

Geçen sezonu 9. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Konyaspor, kadrosunda büyük değişikliklerle girdiği bu sezonun ilk yarısında bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Kulüp, sezon başında aldığı forvet oyuncularının tamamını göndermek zorunda kaldı.

SERGEN YALÇIN'IN TAKIMLARI İYİ BAŞLIYOR, KÖTÜ BİTİRİYOR

Sergen Yalçın kariyerinde bugüne kadar Gaziantepspor, Sivasspor ve Kayserispor'u çalıştırdı. Yalçın'ın bu takımlarla çıktığı ilk 6 maçta aldığı puanlar adından söz ettirirken sonrasında çöküşe geçmeleri dikkatlerden kaçmadı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) March 3, 2018

Gaziantepspor'da çıktığı ilk 6 maçta 4 galibiyet elde eden Yalçın, sonrasındaki 9 maçta ise sadece 4 galibiyet elde edebildi.

Sivasspor'da da ilk 6 maçında 4 galibiyet toplayan Yalçın, sonrasındaki 23 maçta sadece rakiplerini 3 kez mağlup edebildi.

Yalçın, Kayserispor'da da benzer bir tabloya imza attı. Sarı-kırmızılı kulüple çıktığı ilk 6 maçın yine 4'ünü kazanan Yalçın, sonrasındaki 5 maçta ise galibiyet elde edemedi.

34. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 33 lig maçından 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 68 golüne, yeşil-beyazlılar 18 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Öte yandan, iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleşti. Rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'da 4-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

KONYASPOR'UN HASRETİ

Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 22 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 22 karşılaşmadan 18'ini yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 14,5 yıldır 3 puana ulaşamadı.

CİMBOM EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 16 lig maçından 14'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi. Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı. İstanbul'da ev sahibi ekip 43, konuk takım ise 12 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 2-1 galip geldi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

KONYASPOR'U ÜRKÜTEN İSTATİSTİK

Süper Lig'deki 24. hafta istatistiği, küme düşme potasında yer alan Konyaspor'u ürkütüyor. Son 3 sezonda 24. haftayı düşme hattında tamamlayan takımlar Süper Lig'de kalmayı başaramadı. Ligde 2014-2015 sezonunda 24. haftayı ateş hattında geçen Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor ve Balıkesirspor, 34. hafta sonunda Spor Toto 1. Lig'e düştü. 2015-2016 sezonunda ise aynı dönemi düşme hattında bitiren Sivasspor, Eskişehirspor ve Mersin İdmanyurdu sezon sonunda bir alt lige düşmekten kurtulamadı. Geçen sezonda ise ligde 24. haftayı son 3 sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Adanaspor ligden düşen takımlar oldu.

OPTA'NIN GÖZÜNDEN GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI

Galatasaray, evinde Konyaspor'a hiç yenilmedi (14G 2B). Konyaspor, Galatasaray deplasmanında maç kazanamadan en fazla maça çıkan takım.

Galatasaray bu sezon ligde iç sahada en fazla puan toplayan (34) ve en fazla gol atan (36) takım.

Konyaspor, ligde deplasmanda oynadığı son 15 maçın sadece birini kazanabildi (3B 11M) ve bu maçların 14'ünde gol yedi.

Galatasaray, Konyaspor ile ligde oynadığı son 15 maçın 11'inde gol yemedi (toplamda dört gol yedi). Toplamda ise

Galatasaray, Konyaspor ile ligde oynadığı maçların %55'inde kalesini gole kapattı (18/33).

Galatasaray ligdeki son iki maçında toplam 12 gol attı. Konyaspor, aynı gol sayısında son 13 maçında ulaşabildi.

Toplamda ise Galatasaray bu sezon ligin en fazla gol atan takımı (59). Konyaspor ise, ligin son sırasında yer alan

Karabükspor'un ardından (16), ligin en az gol atan ikinci takımı (23).

Bu sezon Süper Lig'de maçlarında en fazla gol atılan takım olan Galatasaray (86) ile en az gol atılan iki ekipten biri olan

Konyaspor (57; Yeni Malatyaspor ile birlikte) bu maçta karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın, teknik direktör olarak Galatasaray ile karşılaştığı dört lig maçının üçünde yenilmedi (1G 2B 1M).

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de kalesine en az isabetli şut gelen takım (75). Konyaspor ise bu alanda

Kasımpaşa'nın ardından (131) ligin en kötü ikinci ekibi (129).

Galatasaray'ın bu sezon ligde iç sahada yediği yedi golün dördü duran toplardan geldi.

Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de 24 gol attı. Fransız yıldız tek başına Konyaspor'un takım halinde ligde elde ettiği gol sayısını geçmiş durumda (23).

Galatasaray'ın iç sahada attığı son dokuz golün beşinde doğrudan rol oynayan Gary Rodrigues (bir gol, dört asist), forma giydiği son sekiz maçın yedisinde gol katkısı yaptı (beş gol, beş asist).

Nejc Skubic, bu sezon Konyaspor formasıyla ligde en çok gol atan oyuncu (altı gol). Ayrıca yeşil beyazlı formayla

Skubic'ten daha fazla gol katkısı yapan oyuncu yok (altı gol, bir asist).

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, bu sezon ligde en fazla kurtarış yapan kaleci (98). Bu, Fernando Muslera'nın (48) toplam kurtarış sayısının iki katından fazla!

TÜRK TELEKOM STADYUMU

