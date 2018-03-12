Galatasaray - Konyaspor maçı yazar yorumları!

Lider Galatasaray tutulmuyor... 23. haftada Bursaspor'u 5-0, geçen hafta ise Karabükspor'u 7-0'a geçen Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Sergen Yalçın yönetimindeki Atiker Konyaspor'u 2-1 yendi. İkinci yarıda oyuna giren Sinan Gümüş, 1 gol 1 asistle maçın yıldızı oldu. Bu sonucun ardından lider Galatasaray puanını 53'e yükseltti. Ateş hattında bulunan Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele adeta şokla başladı... 2. dakikada Konyaspor, Wilfred Moke'nin attığı golle 1-0 öne geçti: Volkan Şen'in ortasında yerden seken topu altıpas çizgisi gerisinde Wilfred Moke kafa ile tamamladı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

7. dakikada Nejc Skubic'in ara pasında Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak Muslera mutlak bir gol pozisyonunu önledi.





Galatasaray - Konyaspor



















































































































































































Galatasaray - Konyaspor

19. dakikada Selçuk İnan'ın şutunda Selim Ay, topa eliyle mücadele edince hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı işaret etti. Gomis'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

45+4. dakikada Maicon'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen top Gomis'in önünde kaldı. Golcü oyuncu bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti. Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-0'lık sonuçla tamamlandı.

Galatasaray, ikinci yarının hemen başında iki oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi. Mariano Filho ve Ryan Donk oyundan alınırken yerlerine Martin Linnes ve Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.

Galatasaray aradığı golü 69'da Gomis ile buldu... Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sinan Gümüş son çizgiye inmeden ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Gomis kafayla topu ağlara yolladı: 1-1.

86. dakikada Galatasaray, Sinan Gümüş'in attığı golle 2-1 öne geçti: Nagatomo'nun ortasında Sinan Gümüş voleyle topu filelere gönderdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Cimbom 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

HABERTÜRK SPOR YAZARLARI, GALATASARAY - KONYASPOR MAÇINI YORUMLADI

HALİL ÖZER: 15 KİŞİ OYNADILAR

Galatasaray belki de ligin en zor maçlarından birisini kazandı. Üstelik bugüne kadar takımı taşısa da dün kayıp olan Rodrigues’le, orta alanda bu kadar kötü oynamayı başaran Belhanda’ya rağmen 9 kişiyle maçı kazandılar.

Ama şu var... Galatasaray şu ana kadar hiç kimsede olmayan hırsı, azmi, heyecanı, isteği ortaya koyarak bu oyuncuların eksiklerini fazlasıyla giderdi ve neredeyse 15 kişi oynadı!

Galatasaray’ın en büyük özelliği bu. Kötü oynadığı günde bile yukarıda saydığım özellikleri sahaya yansıtarak maçı rahatlıkla çevirebiliyor. Bu maç o kadar önemliydi ki Galatasaray’ın gelecek hafta Fenerbahçe önünde puan kaybetme lüksü bile var. Ama beraberlik dahi Galatasaray üzerinde büyük hasar açabilirdi.

Teknik direktör Fatih Terim ikinci yarıda öyle farklı değişiklikler yaptı ki, önce kimse anlayamadı. Ve maçın sonucuna baktığınız zaman Terim’in bu hamlelerinin başarılı olmasını tesadüf olarak değerlendirmemeniz gerekir. Çünkü bu hamleler ve sonuçlar Terim’in futbolcularını ne kadar iyi tanıdığının net kanıtıdır.

Belki de Sinan Gümüş’e dün onun dışında bu kadar fazla güvenen tek kişi dahi yoktu. Ancak Sinan belki de futbol hayatının en önemli fırsatlarından birisini, her şeyini ortaya koyarak en olumlu şekilde değerlendirdi. Müthiş bir asist yaptı, müthiş bir gol attı.

SERİ 15 MAÇA ÇIKTI Galatasaray, evinde mücadele ettiği müsabakalarda rakiplere geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde karşılaştığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Aslan bu sonuçla evindeki yenilmezlik serisini de 19 maça çıkardı. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray, 17 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı.

Ayrıca şu var... Kulübenin bir takım için ne kadar önemli olduğu da dün ortaya çıktı. Bugüne kadar Galatasaray’ın en önemli silahı Rodrigues’di. Ancak Sergen Yalçın, Skubic’in hücum gücünü de feda ederek Yeşil Burunlu oyuncuyu durdurdu. Maç boyunca kıpırdatmadı. O yüzden Terim, Sinan Gümüş’ü sağ öne ve dün çok aksayan Mariano’nun yerine her zaman diri kalabilen Linnes’i aldı. Maçı da böyle çevirdi.

O yüzden dünkü maçın baş mimarı hiç şüphesiz Fatih Terim’di.

Tabii bu galibiyette Konya’nın rolü büyüktü. Oyunun büyük bir bölümünde kaleye otobüs çekmeye çalıştılar. Stoperler neredeyse Serkan Kırıntılı ile kale çizgisi içinde oynadılar. Oyunu hiç kontrol edemediler. Galatasaray’ın özellikle ikinci yarıda at koşturmasına izin verdiler. Galatasaray’ın sahasında bu şekilde puan almak mümkün değil.

Ama şu var... 44. dakikada Volkan Şen’in güçsüzlüğü yüzünden kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonu bu maçın en önemli kırılma anıydı.

GOMİS

Olağanüstü bir golcü. Hem futbolcu olarak değil insan olarak da herkes için örnek. Değil bir, beş penaltı bile kaçırsa kredisi var.

GALATASARAY SAVUNMASI

Bu maçı kurtardılar. Ancak önümüzdeki kritik haftalar için alarm veriyorlar. Sinan Gümüş ve Gomis’e dua etmeliler. Yoksa bütün ihale onlara kalacaktı.

CÜNEYT HAYDAROĞLU: MİMAR SİNAN

Karabük’te alınan 7-0’lık galibiyetin sadece günlük bir kazanç olduğu dün akşam tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildi... Yangın yerine dönmüş şampiyonluk yarışında ucu ucuna lider olacaksın ama kendi sahanda Konya karşısında saçmalayacaksın... Başakşehir’in kaybettiği, Beşiktaş ve F.Bahçe’nin kazandığı bir ortamda taraftarının önünde Konya karşısında macera yaşıyorsan bu durumu çok iyi analiz etmek gerekiyor...

Daha ikinci dakikada sürpriz bir golle geri düşüp anında bir reaksiyon göstermeyip plansız ve amaçsız bir futbol oynamak açıkçası şaşırttı. Fatih Terim’in takımının bu şekilde şuursuz bir görüntü içinde olması, ne yaptığını bilmemesi gerçekten inanılır gibi değildi özellikle ilk yarıda... Gomis’in kaçırdığı penaltı maç içinde olabilecek bir durumdu buna yazılacak bir şey yok...

İkinci yarıya başlarken Mariano- Linnes ve Donk-Sinan Gümüş değişikliği ile Fatih Hoca enerjiyi yukarı çekmek istedi, maçın kaderini de değiştirdi. Öyle ki Mariano sağ kanatta beklenen etkiyi gösterememiş, Donk ise standart oyununu oynasa da sistemsel değişiklik onun kenara alınmasına neden olmuştu... Belki de hoca, yenen goldeki hatasının faturasını kesti Hollandalı’ya!

GECENİN YILDIZI! Karşılaşmaya yedek başlayan Sinan Gümüş, oyuna girdikten sonra maçı çeviren futbolcu oldu. İkinci yarı Donk'un yerine başlayan Sinan, ilk önce 69. dakikada Bafetimbi Gomis'in golünde asist yaptı. Daha sonra başarılı futbolcu, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Şampiyonluk yolunda bu tip zorlu maçlarla karşılaşmak mümkün ama direnci ortaya koymak, daha özverili olmak, Galatasaray’ın büyüklüğünü daha çok anlamak gerekiyor özellikle yabancı oyuncular için... Belhanda ve Feghouli’nin bu kadar vasat bir futbol sergilemeye hakkı yok özellikle iç sahada... En önemli bölgede oynadılar ama hiç etkili olamadılar.

Skor olarak geriye düşülse de ortaya koyulan riskli futbol sonunda Sinan Gümüş adını geceye yazdırdı. Önce çok kullanmadığı sağ ayağı ile Gomis’e güzel bir asist yaptı, sonrasında ise çok konuşulacak harikanın da ötesinde bir gole imza attı. Öyle bir goldü ki bu 86. dakikada gelen, belki de şampiyonluğun habercisiydi...

TERİM MUCİZESİ

Fatih Terim, hamleleri ile yine bir maça daha damgasını vurdu... Her türlü riski cesurca aldı.. Bu ters de tepebilirdi. Ama ikinci yarının başında oyuna dahil ettiği Sinan oyunu çeviriyorsa bu Terim mucizesinden başka bir şey değildir.

‘LOSER’ BELHANDA

Yine Belhanda yine gamsız ve gevşek bir oyun... Artık onun asla bir Sneijder olmadığına herkes emin olmuştur. Bu sezon bize gösterdi ki Belhanda asla “winner” bir oyuncu değil.

BÜLENT YAVUZ: VERDİĞİ VE VERMEDİĞİ TARTIŞILIR

Halil Umut Meler’in Galatasaray - Konyaspor maçındaki performansı iyiydi diyelim. Ancak kritik kararları çok da fazla kabul görmedi. Konya aleyhine verdiği penaltıda yoğun itiraz vardı. Pozisyona bakınca, çok yakın mesafeden ve vücuttan sekerek gelen bir top var. Konya’nın savunma oyuncusunun sağ eli oldukça açık, sol eli de kapalı gibi görünüyor. Yani doğal konumda. Top sağ kola gelse kesinlikle yüzde 100 penaltı derdim. Ancak sol kola gelince biraz düşündürücü oldu. 30’da Feghouli’nin ortasında top Moke’nin dirseğinden dönüyor. Tıpkı verdiği penaltı pozisyonu gibiydi. Verebilirdi. Hakem oyun alanı içerisinde futbolcuların arasında kaldı, koşu yollarını kesti. Bu bir FIFA hakemi için kabul edilebilir bir durum değildir. Vakit geçirmelerle ilgili yorumunu da hiç beğenmedim.