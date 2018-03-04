Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif AŞ'nin sermayesinin 108 milyon liradan 540 milyon liraya çıkarılmasına onay verilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu kararının 1 Mart 2018 tarihinde alındığı aktarılırken, "Yaşanan olumlu gelişmeler, şampiyonluk yolunda özveri dolu mücadele ve olağanüstü yürüyüşümüze karşın, tüm malum cephelerden yalan, iftira, düzmece haber, yorumlar ile fitne mahfilleri her zaman olduğu gibi yine derhal ortaya çıkmıştır." denildi.

Kullanılan argümanlardan birinin, Türkiye'de UEFA kupalarına katılan tüm kulüplere uygulanan denetimlerin sanki sadece Galatasaray'a yapılıyormuş gibi lanse edilip, kulübe ağır cezalar verileceği iddiaları olduğu dile getirilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Borsada hisseleri işlem gören şirketimize karşı tüm medya mecralarında bu tarz kötü niyetli ifade ve yazışmaları yapan kişi, kurum, kuruluşları, Sermaye Piyasası Kanununun 107/2. maddesi tahtında hapis ve para cezasıyla cezalandırılmaları için hem savcılıklar nezdinde harekete geçtiğimizi hem de kulüp ile şirket adına tazminat davaları açtığımızı ve açacağımızı kamuoyuna tekraren bildiririz."