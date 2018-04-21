Galatasaray Kulübünün eski divan kurulu başkanı Prof. Dr. Oğuz İmregün, vefat etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İmregün'ü kaybetmeninin üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Binlerce hukukçu yetiştirmiş ticaret hukuku hocamız, camiamızın çok değerli ismi, Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun eski başkanı, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Kurucu Başkanı, eski Galatasaraylılar Cemiyeti Başkanı Prof.Dr Oğuz İmregün'ü kaybettik. Ülkemizin değerli hukuk insanlarından, Galatasaraylıların kalbinde çok önemli bir yer edinmiş olan Prof.Dr Oğuz İmregün ülkemiz ve camiamız için başardıkları ile her zaman hatırlanacaktır. Yarın Şakirin Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlayacağımız İmregün'e Allah'tan rahmet, İmregün ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve Türk hukuk camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."