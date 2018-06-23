Forvet transferi için transfer arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesindeki isimlerden olan Ahmed Musa, yıldızlaştığı İzlanda maçı sonrasında transfer açıklaması yaptı. Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de bulunan Musa, geçen sezonu CSKA Moskova'da geçirmişti. "Transfer durumum henüz netleşmedi" diyen 25 yaşındaki futbolcu, "CSKA Moskova'ya teşekkür ediyorum. Benim tekrar değerlendirilmemi sağladılar. Önümüzdeki iki hafta boyunca Leicester'daki durumuma karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'yla ilgili konuşan Musa, "CSKA olmasaydı, Dünya Kupası'nda olamazdım. Eğer tekrar CSKA'ya transfer olma şansı yakalrasam bunu değerlendiririm diye konuştu. Öte yandan Nijeryalı yıldızın menajeri de Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı.