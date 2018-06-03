Galatasaray Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

Bu yıl 84'üncüsü gerçekleştirilen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ile lisede eğitim gören çok sayıda eski ve yeni öğrenci katıldı.

Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Köksal Bayraktar, lisenin modern eğitime geçişinin 150. yılı olduğunu ve özel bir günü kutladıklarını belirterek 2013'teki yangında zarar gören Galatasaray Üniversitesi'nin tadilatının hızla ilerlediğini söyledi.

Mezuniyetlerinin 50. yılını dolduran Galatasaray Lisesi öğrencilerinin plaketlerini almasının ardından, lise bahçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Pilav gününde Galatasaray'ın bu sezon futbolda, kadın basketbolda ve tekerlekli sandalye basketbolda kazandığı kupalar sergilendi.