Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'la ilgili Fransa'dan bir iddia geldi. RMC Sport, sarı-kırmızılıların, Las Palmas'a sezon başında transfer olan Loic Remy için görüşmelere başladığını öne sürdü. Remy ile İspanya ve İtalya'dan kulüplerin de istekli olduğu belirtildi. La Liga'da son sıra yer alan Las Palmas'ta 12 maça çıkan Fransız oyuncu, 5 gole imza attı. Sağ ve sol kanatta da oynayan Remy'nin asıl pozisyonu forvet. Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sol bek dışında sürpriz bir transfer daha yapabileceklerini belirtmişti.

İsmi daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan Remy; Lyon, Lens, Nice, QPR, Newcastle, Chelsea ve Crystal Palace'da forma giymişti.

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