Haftayı zirvede kapatan Medipol Başakşehir’de gözler Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile oynanacak haftanın maçına çevrildi...



Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, maçın stratejik planlamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı’yı düşündüren konuların başında Arda Turan geliyor. Sahaya süreceği 11 üzerinden taktik çalışmalara başlayan genç hocanın, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda kararsızlığa düştüğü öğrenildi. Geldiğinden bu yana iki maçtır 90’ar dakika süre alan ve orta sahanın merkezinde oynayan Arda Turan’ı normal şartlarda sahaya sürmeyi planlayan Avcı’nın, Galatasaray deplasmanında taraftarların eski kaptanlarına yoğun tepki gösterebileceği endişesiyle öğrencisinin yıpranmasından çekiniyor. Tribündeki reaksiyonların Arda’yı duygusal yönden etkileyebileceğini düşünen Avcı’nın, tecrübeli oyuncuyla yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.



PANKART HAZIRLIĞI



Galatasaraylı taraftarların, Başakşehir’e gitmesi nedeniyle eski kaptanlarına yönelik tepkileri sürüyor. Başkent dönüşü havalimanında “Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen’e nasıl gelecek?” şeklindeki tezahüratlar yapılmıştı. UltrAslan grubunun, Arda Turan için pankart hazırlığı da yaptığı, bu oyuncunun yanı sıra Emre Belözoğlu’nu da baskı altına almak amacıyla protesto gösterileri yapılacağı öğrenildi.

BASKIYA KARŞI KONTRA

İlk maçı 5-1 kazandığı için ikili averajda ibreyi lehine çeviren lider Başakşehir, zorlu deplasmana takipçisi G.Saray’ın 2 puan önünde gidecek. Bu bakımdan alınacak bir beraberlik bile, fikstür avantajı düşünüldüğünde Başakşehir’in lehine gözüküyor. Ancak Türk Telekom’dan çıkarılacak 3 puanı ‘şampiyonluk habercisi’ olarak gören Abdullah Avcı stratejisini hazırladı. İlk yarıda rakibin gol için baskıyla oyuna başlayacağını düşünen Avcı, kontrataklarda Edin Visca ve Elia’yla topu buluşturup Adebayor’un ustalığından yararlanmak istiyor. Tudor, ilk maçta 3 gol atan Adebayor için “Bizi öldürdü” ifadesini kullanmıştı.