Galatasaray maçına gidecek Fenerbahçe taraftarıyla ilgili radikal karar!

Türkiye, nefeslerini tuttu, yarın oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçını bekliyor! Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev mücadele öncesinde güvenlik önlemleri ise üst düzeye çekildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, radikal bir karar aldı. Fanatik'te yer alan habere göre Türk Telekom Stadı'na gidecek olan Fenerbahçe taraftarları, bindikleri otobüsün camlarını kırmaları durumunda maça alınmayacaklar!

GEÇEN SENE NE OLMUŞTU?

Geçen sezon 28. haftada oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte Fenerbahçe taraftarı, 5 yıl aranın ardından Türk Telekom Stadı'na gitmişti. Stada gitmek için Kadıköy'den otobüslerle hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, yolda Galatasaraylı taraftarlarla karşılaşmıştı. Araçların içinden birbirlerine laf atarak kısa bir münakaşa yaşanmasının ardından güvenlik ekiplerinin sarı-kırmızılı taraftarları olay yerinden uzaklaştırmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, bindikleri otobüslerin camlarını kırmışlardı.

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