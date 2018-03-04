Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor'u 7-0 mağlup ederken ilk 45 dakika sonunda devre arasına 6-0 önde gitti. Bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda alan ve Fatih Terim'in "Deplasmanda kazanamama sorunumuzu çözmemiz lazım" açıklaması yapan sarı-kırmızılılar, ligin son sırasındaki rakibine adeta 'patladı'

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kardemir Karabüksporlu oyuncular, ilk yarıda peş peşe gelen goller sonrası adeta travma yaşadı. Daha önce Buca ve Elazığ’da da görev yapan 23 yaşındaki Çağlar Şahin Akbaba, A2 ve U-21 maçları da dahil ilk kez kalesinde bu kadar çok golü görürken genç oyuncunun ve diğer yerli futbolcuların üzüntüden ağlamamak için kendilerini zor tuttuğu gözlendi.